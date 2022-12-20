Військове керівництво РФ не може вирішити, чи варто розпочинати зимовий наступ в Україні — ЗМІ

За інформацією журналістів, Путін закликав найвище військове керівництво представити йому короткострокові та середньострокові плани того, як вести війну.

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Російське керівництво має суперечливі погляди на те, чи варто розпочинати зимовий наступ в Україні. Про це повідомляє RFI, посилаючись на слова анонімного чиновника США.

"Президент Росії Володимир Путін публічно закликав вище військове керівництво представити йому "короткострокові та середньострокові" плани того, як вести війну, яку він почав 10 місяців тому. Я думаю, що ми бачимо речі, які суперечать один одному", — сказав офіційний представник США.

При цьому думки військового керівництва РФ розділилися. Не всі вважають, що зимовий наступ відбудеться успішно.

"Звичайно, є ті, хто, я думаю, хотів би продовжити наступ в Україні. Є й інші, які мають реальні сумніви щодо здатності Росії це зробити", — додав чиновник.

Спікер зазначив, що США у будь-якому випадку зможуть адаптуватися, якщо характер вторгнення РФ в Україну зміниться і продовжуватиме постачати Україну озброєнням для захисту від російської агресії.

Раніше аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) з'ясували, що Росія може створювати умови для нового наступу на Київ з території Білорусі. Президент РФ Володимир Путін хоче використати це, щоб змусити Україну до переговорів на своїх умовах.

Крім того, у зведенні ISW від 18 грудня йдеться про те, що російські окупанти готуються до нового наступу в Україні в найближчі місяці.

20 грудня стало відомо про те, що ЗС РФ почало проводити перекидання військової техніки в південний регіон Білорусі, до кордонів України.

Нагадаємо, 14 грудня ЗС РФ перекинули до Білорусі до 60 одиниць техніки, серед іншого "Урали", БМП та бензовози, які, за даними моніторингової групи, призначалися для постачання російських військ на полігон "Обуз-Лісновський", неподалік станції Полонка.