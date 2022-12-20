Военное руководство РФ не может решить, стоит ли начинать зимнее наступление в Украине — СМИ

По информации журналистов, Путин призвал высшее военное руководство представить ему краткосрочные и среднесрочные планы того, как вести войну.

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Российское руководство имеет противоречивые взгляды на то, стоит ли начинать зимнее наступление в Украине. Об этом сообщает RFI, ссылаясь на слова анонимного чиновника США.

"Президент России Владимир Путин публично призвал высшее военное руководство представить ему "краткосрочные и среднесрочные" планы того, как вести войну, которую он начал 10 месяцев назад. Я думаю, что мы видим противоречащие друг другу вещи", — сказал официальный представитель США.

При этом мнения у военного руководства РФ разделились. Не все считают, что зимнее наступление пройдет успешно.

"Конечно, есть те, кто, я думаю, хотел бы продолжить наступление в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные сомнения в способности России это сделать", — добавил чиновник.

Спикер отметил, что США в любом случае смогут адаптироваться, если характер вторжения РФ в Украину изменится и продолжать снабжать Украину вооружением для защиты от российской агрессии.

Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) выяснили, что Россия может создавать условия для проведения нового наступления на Киев с территории Беларуси. Президент РФ Владимир Путин хочет использовать это, чтобы принудить Украину к переговорам на своих условиях.

Кроме того в сводке ISW от 18 декабря говорится о том, что российские оккупанты готовятся к новому наступлению в Украине в ближайшие месяцы.

20 декабря стало известно о том, ВС РФ начало проводить переброску военной техники в южный регион Беларуси, к границам Украины.

Напомним, 14 декабря ВС РФ перебросили в Беларусь до 60 единиц техники, среди прочего "Уралы", БМП и бензовозы, которые, по данным мониторинговой группы, предназначались для снабжения российских войск на полигоне "Обуз-Лесновский", недалеко от станции Полонка.