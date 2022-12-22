Кремль смирился с десятками тысяч убитых россиян и будет стремиться выиграть войну, — ISW

По мнению аналитиков, официальная Москва также продолжает информацию кампанию против Запада, стараясь усадить Украину за стол переговоров.

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Кремль решил смириться с десятками тысяч жертв полномасштабного вторжения и будет стремиться выиграть войну против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 21 декабря.

В частности, аналитики решили проанализировать заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором присутствовал президент России Владимир Путин и руководитель ведомства Сергей Шойгу.

По мнению экспертов из ISW, заявления главы Кремля свидетельствуют о том, что Москва смирилась со своими колоссальными потерями и будет стремиться выиграть войну против Украины.

"Шойгу попытался оправдать общественные издержки мобилизации, признав, что призыв в армию был "серьезным испытанием" для российского общества, необходимым для защиты недавно оккупированных территорий в Украине. Путин, вероятно, считает, что если он уменьшит максималистский набор целей или определит меньшие краткосрочные задачи — это спровоцирует широкое недовольство как общей российской общественности, так и ультранационалистического сообщества сторонников войны", — говорится в отчете ISW.

Аналитики предполагают, что Кремль будет и дальше стараться выполнить максималистские цели в Украине, ожидая, что российское общество не будет критиковать власть за большие боевые потери. Кроме этого, как отмечают в ISW, на заседании коллегии Путин и Шойгу продолжили информационную кампанию, направленную на то, чтобы вынудить Запад подтолкнуть Киев к проведению переговоров.

Отметим, что днем ранее Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России, озвучил очередные ядерные угрозы. По словам главы Кремля, страна-агрессор продолжит развитие своей триады, которая гарантирует сохранение "российской государственности и территориальной целостности".

Также сообщалось, что Владимир Путин, несмотря на официальное завершение частичной мобилизации, сформировал совет по вопросам мобилизационной подготовки россиян.