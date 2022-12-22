Россия потеряла в войне против Украины более 100 тысяч военнослужащих, — Генштаб ВСУ (фото)
С первого дня большой войны подразделения ВСУ ликвидировали более 3 тысяч танков, почти 6 тысяч боевых бронированных машин и свыше 200 средств ПВО противника.
Общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 100 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 22 декабря.
По данным командования, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля превысили отметку в 100 тысяч военнослужащих. Только за минувшие сутки подразделения ВСУ ликвидировали на различных направлениях фронта 660 захватчиков.
Помимо этого, как говорится сводке Генштаба, за день украинские военнослужащие уничтожили 1 танков, 6 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины.
Потери России в Украине с 24 февраля по 21 декабря ориентировочно составили:
- 3003 танков (+1 за прошедшие сутки),
- 5981 боевых бронированных машин (+2),
- 1978 артиллерийских систем (+6),
- 413 единиц РСЗО (+1)
- 212 средств ПВО,
- 283 самолета (+1)
- 267 вертолетов,
- 1693 БПЛА оперативно-тактического уровня (+5),
- 653 крылатых ракет,
- 16 кораблей и катеров,
- 4615 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+7),
- 178 единиц специальной техники.
Отметим, что в своем недавнем отчете Институт изучения войны ISW утверждал, что Кремль смирился с колоссальными боевыми потерями и будет стремиться выиграть войну против Украины. Аналитики считают, что внутри РФ возможен социальный бунт, если президент Владимир Путин откажется от максималистских целей в отношении соседнего государства.
Также сообщалось, что Россия пытается компенсировать свои колоссальные боевые потери за счет выходцев трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которых также призывают в ряды ВС РФ.