Уличные бои в районе Бахмута: британская разведка указала на проблемы ВС РФ

Мобилизованные и плохо обученные наемники из "группы Вагнера" не смогут вести успешные боевые действия в городских условиях. С октября россияне отвоевали менее 200 квадратных километров в этой местности, отметили в Минобороны Великобритании.

Related video

Мобилизованные в армию России и плохо обученные наемники из "группы Вагнера" вряд ли достигнут успеха в уличных боях на восточной окраине города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в разведке британского Министерства обороны.

"Учитывая, что для такого типа боя требуется хорошо обученная пехота и превосходный уровень военного руководства младшего уровня, успехи оккупантов не гарантированы", — заявили в разведке.

В Минобороны отметили, что армия РФ и вагнеровцы за последнюю неделю незначительно продвинулись на восточной окраине Бахмута.

[ + – ] Армия РФ иногда продвигается в жилые районы города, говорят разведчики

Российская пехота, вероятно, закрепилась в промышленных районах на востоке города. Время от времени ВС РФ продвигаются в жилые районы, уличные бои продолжаются.

В сводке подчеркивается, что интенсивные боевые действия шли в районе Бахмута с июня этого года. Линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

"С тех пор, как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, практически не было затяжных масштабных боев в населенных пунктах", — подытожили военные.

Темпы наступления ВС РФ в районе Бахмута

По данным американского Института изучения войны, темпы наступления россиян в районе Бахмута в предыдущие недели не увеличились. С 1 октября по 20 декабря ВС РФ отвоевали чуть более 190 квадратных километров в этой местности.

"Российские войска отвоевали в районе Бахмута 100 кв. км с 1 октября по 1 ноября и 92 кв. км в период с 1 ноября по 20 декабря. Скорость наступления за последние 50 дней примерно соответствует темпу наступления россиян в октябре", — подсчитали эксперты.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут, это была его самая опасная поездка на передовую с начала полномасштабной войны с РФ.

Газета The New York Times подчеркивала колоссальные различия между церемонией награждения военных, которую устроил 20 декабря президент страны-агрессора Владимир Путин и Зеленский на передовой в Бахмуте.

В Кремле сказали, что Путин тоже якобы ездил в зону боевых действий еще 16 декабря. Однако об этом стало известно лишь в день приезда Зеленского в Бахмут.