ВС РФ сосредоточились на полном захвате Донецкой области, — Генштаб РФ

Глава российского ведомства Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ якобы поразили 1,3 тысячи объектов критической инфраструктуры Украины. В результате чего потенциал украинской армии был "существенно снижен".

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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что в данный момент российские войска сосредоточены на завершении полного захвата территории Донецкой области. По его словам, основная линия фронта в Украине "стабилизирована", она растянулась на 815 км. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Глава российского ведомства также утверждает, что российские войска якобы поразили 1,3 тысячи объектов критической инфраструктуры Украины. В результате чего потенциал украинской армии был "существенно снижен".

"Ракетные удары России парализовали работу украинского военно-промышленного комплекса", — сказал он.

Герасимов также сообщил, что страны Запада с начала вторжения РФ предоставили Украине более 350 танков, 700 артиллерийских систем, 100 РСЗО, 30 вертолетов и не менее 5 тыс. беспилотников.

Напомним, 21 декабря в британской разведке заявляли, что российские войска, в частности мобилизированные россияне и боевики "группы Вагнера" вряд ли смогут достичь успехов в уличных боях в Бахмате Донецкой области. С октября россияне отвоевали менее 200 квадратных километров в этой местности.

В то же время министр обороны РФ сказал, что мобилизация в РФ была проведена для дальнейшего наступления на фронте. Он заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение военных действий в Украине и доведения так называемой "спецоперации" до ее завершения.