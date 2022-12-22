ЗС РФ зосередилися на повному захопленні Донецької області, — Генштаб РФ

Глава російського відомства Валерій Герасимов заявив, що ЗС РФ нібито вразила 1,3 тисячі об'єктів критичної інфраструктури України. Внаслідок чого потенціал української армії був "суттєво знижений".

Related video

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що зараз російські війська зосереджені на завершенні повного захоплення території Донецької області. За його словами, основну лінію фронту в Україні "стабілізовано", вона розтягнулася на 815 км. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Глава російського відомства також стверджує, що російські війська нібито вразили 1,3 тисяч об'єктів критичної інфраструктури України. Внаслідок чого потенціал української армії був "суттєво знижений".

"Ракетні удари Росії паралізували роботу українського військово-промислового комплексу", — сказав він.

Герасимов також повідомив, що країни Заходу з початку вторгнення РФ надали Україні понад 350 танків, 700 артилерійських систем, 100 РСЗВ, 30 вертольотів та не менше 5 тис. безпілотників.

Нагадаємо, 21 грудня у британській розвідці заявляли, що російські війська, зокрема мобілізовані росіяни та бойовики "групи Вагнера" навряд чи зможуть досягти успіхів у вуличних боях у Бахматі Донецької області. З жовтня росіяни відвоювали менше ніж 200 квадратних кілометрів у цій місцевості.

У той же час міністр оборони РФ сказав, що мобілізація до РФ була проведена для подальшого наступу на фронті. Він заявив, що пріоритетним завданням на 2023 рік є продовження військових дій в Україні та доведення так званої "спецоперації" до її завершення.