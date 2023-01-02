Нові наступи в Україні: ГУР Міноборони дізналося про військові плани Росії у 2023 році

Українська військова розвідка очікує на хвилю атак на півночі чи сході. Російську армію чекають втрати – за наступні 4 місяці може загинути 70 тисяч окупантів.

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Російські окупанти не збираються завершувати війну з Україною у 2023-му році та спробують йти у нові наступи. Про це сказав у коментарі агентству "РБК-Україна" 2 січня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк.

"У жодному з напрямків їм не вдалося досягти своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують", — заявив військовий.

Головне питання у тому, на яких територіях ЗС РФ планують наступати. За словами Черняка, українські розвідники не можуть дати прогнозів, але припускають, що нова атака відбудеться на півночі чи сході.

[ + – ] Російська армія може втратити до 70 тисяч людей за кілька місяців Фото: Euronews

"Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", — продовжив представник ГУР Міноборони.

У наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще 70 тисяч військових. До таких втрат Кремль готовий, підсумував Черняк.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що ЗС РФ зможуть лише відтягнути сили ЗСУ на північ, щоб спробувати переломити ситуацію або зупинити свій провал на сході та півдні.

У цей час ЗСУ закінчуватимуть із деокупацією Донбасу та йтимуть у напрямку Криму, вважає він.

"Противнику доведеться гнати особовий склад з Білорусі, щоб хоч якось зупинити ті процеси, які на той час можуть вже набути незворотного характеру", — заявив він.

Оцінка військового потенціалу Росії

Ворожі війська, як сказав Черняк, не мають достатньо сил і коштів на території Білорусі для проведення атаки. У цій країні спостерігається нарощування військової могутності РФ — туди перекинули частину військ 1-ї танкової армії.

Росіяни, за його оцінками, спробують утримати сухопутний коридор до окупованого Криму та захопити всю Донецьку область. Форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон, вже не вдасться.

На думку військового, зараз спостерігається військово-технічне виснаження РФ — сучасних боєприпасів залишилося на кілька місяців, а сотні тисяч радянських також поступово закінчаться.

"Вони здатні виробляти до 40 сучасних ракет на місяць, достатньо ракетно-артилерійського озброєння вони виготовити не можуть", — сказав Черняк.

Про дефіцит артилерійських снарядів у ВС РФ повідомляв 31 грудня американський Інститут вивчення війни. Окупанти раніше могли вистрілювати до 60 тисяч снарядів на день, а зараз максимум 20 тисяч.

За даними британської військової розвідки, новому командувачу західним військовим округом РФ Євгену Нікіфорову нещодавно поставили завдання утримувати район навколо Кремінної та Сватового Луганської області.

У Білорусі, за даними Держприкордонслужби України на 28 грудня, перебувало близько 10,2 тисяч російських військових. Таких сил замало для нового наступу на Київ, упевнені прикордонники.