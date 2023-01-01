ЗС РФ важко підтримувати темп наступів в Україні: аналітики ISW пояснили причини

Найближчим часом росіяни будуть змушені скоротити військові операції під Бахмутом та в інших районах, вважають американські експерти.

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Російській армії важко підтримувати темп наступу в Україні через дефіцит артилерійських снарядів на фронті. Такий висновок аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зробили у звіті за 31 грудня.

Напередодні Нового року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю телеканалу ICTV, що у російської армії почалися великі проблеми через брак артилерійських боєприпасів, який ще більше збільшиться до березня 2023 року. За його інформацією, якщо раніше ЗС РФ вистрілювали приблизно по 60 тисяч снарядів на день, то тепер використовують утричі менше (19-20 тисяч). Кирило Буданов додав, що росіяни вивезли всі снаряди з військових складів у Білорусі, аби поповнити запаси.

До цього, 24 грудня, Міноборони Великобританії привело дані розвідки, згідно з якими Росії не вистачає боєприпасів для великих настань. При цьому ЗС РФ змушена витрачати велику кількість артилерійських снарядів і ракет, щоб хоча б утримувати оборону на довго лінії фронту.

Інститут вивчення війни передбачає, що через брак боєприпасів російські війська зовсім скоро не зможуть підтримувати високий темп наступу на околицях міста Бахмут Донецької області, яке стало однією з найгарячіших точок на війні в Україні. Цілком імовірно, дефіцит завадить проводити військові операції в інших районах. А заява Кирила Буданова про вивезення запасів стала ще одним свідченням того, що Росія навряд чи піде у великомасштабний наступ з боку Білорусі у найближчі місяці.

25 грудня Міноборони Німеччини заявили, що РФ може розпочати великий наступ на Україну у квітні 2023 року. Згідно з першим сценарієм, росіяни проведуть операцію з метою повного захоплення Донбасу, а за другим: атакують Київ, продовжуючи тиснути на сході України.

26 грудня спікер Східного угруповання військ РФ Сергій Череватий заявив про можливість оперативної паузи в боях за Бахмут. За його словами, за останні місяці російські сили зазнали великих втрат у районі цього міста.