ВС РФ трудно поддерживать темп наступлений в Украине: аналитики ISW объяснили причины

В ближайшее время россияне будут вынуждены сократить военные операции под Бахмутом и других районах, считают американские эксперты.

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Российской армии трудно поддерживать темп наступления в Украине из-за дефицита артиллерийских снарядов на фронте. Такой вывод аналитики американского Института изучения войны (ISW) сделали в отчете за 31 декабря.

Накануне Нового года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью телеканалу ICTV, что у российской армии начались большие проблемы из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, которая еще больше увеличится к марту 2023 года. По его информации, если раньше ВС РФ выстреливали примерно по 60 тысяч снарядов в день, то теперь используют в три раза меньше (19-20 тысяч). Кирилл Буданов добавил, что россияне вывезли все снаряды с военных складов в Беларуси, чтобы пополнить запасы.

До этого, 24 декабря, Минобороны Великобритании привело данные разведки, согласно которым России не хватает боеприпасов для проведения крупных наступлений. При этом ВС РФ вынуждена тратить большое количество артиллерийских снарядов и ракет, чтобы хотя бы удерживать оборону на длинно линии фронта.

Институт изучения войны предполагает, что из-за нехватки боеприпасов российские войска совсем скоро не смогут поддерживать высокий темп наступления в окрестностях города Бахмут Донецкой области, который стал одной из самых горячих точек на войне в Украине. Вполне вероятно, дефицит также помешает проводить военные операции в других районах. А заявление Кирилла Буданова о вывозе запасов стало еще одним свидетельством того, что Россия вряд ли пойдет в крупномасштабное наступление со стороны Беларуси в ближайшие месяцы.

25 декабря Минобороны Германии заявили, что РФ может начать крупное наступление на Украину в апреле 2023 года. Согласно первому сценарию, россияне проведут операцию с целью полного захвата Донбасса, а согласно второму: атакуют Киев, продолжая давить на востоке Украины.

26 декабря спикер Восточной группировки войск РФ Сергей Череватый заявил о возможности оперативной паузы в боях за Бахмут. По его словам, за последние месяцы российские силы понесли большие потери в районе этого города.