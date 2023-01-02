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Военный Фокус Российско-украинская война

Новые наступления в Украине: ГУР Минобороны узнало о военных планах России в 2023 году

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Фото: Scanpix | ВС РФ перекинули часть войск 1-й танковой армии в Беларусь

Украинская военная разведка ожидает волну атак на севере или востоке. Российскую армию ждут потери – в следующие 4 месяца может погибнуть 70 тысяч оккупантов.

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Российские оккупанты не собираются завершать войну с Украиной в 2023-м году и попробуют идти в новые наступления. Об этом сказал в комментарии агентству "РБК-Украина" 2 января представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", — заявил военный.

Главный вопрос в том, на каких территориях ВС РФ планируют наступать. По словам Черняка, украинские разведчики не могут дать прогнозы, но предполагают, что новая атака произойдет на севере или востоке.

Российская армия может потерять до 70 тысяч человек за несколько месяцев Fullscreen
Российская армия может потерять до 70 тысяч человек за несколько месяцев
Фото: Euronews

"Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", — продолжил представитель ГУР Минобороны.

В следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. К таким потерям Кремль готов, подытожил Черняк.

Замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что ВС РФ смогут лишь оттянуть силы ВСУ на север, чтобы попытаться переломить ситуацию или остановить свой провал на востоке и юге.

В это время ВСУ будут заканчивать с деоккупацией Донбасса и идти в направлении Крыма, считает он.

"Противнику придется гнать личный состав из Беларуси, чтобы хоть как-то остановить те процессы, которые к тому времени могут уже приобрести необратимый характер", — заявил он.

Оценка военного потенциала России

У вражеских войск, как сказал Черняк, нет достаточно сил и средств на территории Беларуси для проведения атаки. В этой стране наблюдается наращивание военной мощи РФ — туда перекинули часть войск 1-й танковой армии.

Россияне, по его оценкам, попытаются удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область. Форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, уже не удастся.

По мнению военного, сейчас наблюдается военно-техническое истощение РФ — современных боеприпасов осталось на несколько месяцев, а сотни тысяч советских также постепенно закончатся.

"Они способны производить до 40 современных ракет в месяц, достаточное количество ракетно-артиллерийского вооружения они изготовить не могут", – сказал Черняк.

О дефиците артиллерийских снарядов у ВС РФ сообщал 31 декабря американский Институт изучения войны. Оккупанты раньше могли выстреливать до 60 тысяч снарядов в день, а сейчас — максимум 20 тысяч.

По данным британской военной разведки, новому командующему западным военным округом РФ Евгению Никифорову недавно поставили задачу удерживать район вокруг Кременной и Сватово Луганской области.

В Беларуси, по сведением Госпогранслужбы Украины на 28 декабря, находилось около 10,2 тысяч российских военных. Таких сил недостаточно для нового похода на Киев, уверены пограничники.