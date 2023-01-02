Новые наступления в Украине: ГУР Минобороны узнало о военных планах России в 2023 году

Украинская военная разведка ожидает волну атак на севере или востоке. Российскую армию ждут потери – в следующие 4 месяца может погибнуть 70 тысяч оккупантов.

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Российские оккупанты не собираются завершать войну с Украиной в 2023-м году и попробуют идти в новые наступления. Об этом сказал в комментарии агентству "РБК-Украина" 2 января представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", — заявил военный.

Главный вопрос в том, на каких территориях ВС РФ планируют наступать. По словам Черняка, украинские разведчики не могут дать прогнозы, но предполагают, что новая атака произойдет на севере или востоке.

[ + – ] Российская армия может потерять до 70 тысяч человек за несколько месяцев Фото: Euronews

"Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", — продолжил представитель ГУР Минобороны.

В следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. К таким потерям Кремль готов, подытожил Черняк.

Замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что ВС РФ смогут лишь оттянуть силы ВСУ на север, чтобы попытаться переломить ситуацию или остановить свой провал на востоке и юге.

В это время ВСУ будут заканчивать с деоккупацией Донбасса и идти в направлении Крыма, считает он.

"Противнику придется гнать личный состав из Беларуси, чтобы хоть как-то остановить те процессы, которые к тому времени могут уже приобрести необратимый характер", — заявил он.

Оценка военного потенциала России

У вражеских войск, как сказал Черняк, нет достаточно сил и средств на территории Беларуси для проведения атаки. В этой стране наблюдается наращивание военной мощи РФ — туда перекинули часть войск 1-й танковой армии.

Россияне, по его оценкам, попытаются удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область. Форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, уже не удастся.

По мнению военного, сейчас наблюдается военно-техническое истощение РФ — современных боеприпасов осталось на несколько месяцев, а сотни тысяч советских также постепенно закончатся.

"Они способны производить до 40 современных ракет в месяц, достаточное количество ракетно-артиллерийского вооружения они изготовить не могут", – сказал Черняк.

О дефиците артиллерийских снарядов у ВС РФ сообщал 31 декабря американский Институт изучения войны. Оккупанты раньше могли выстреливать до 60 тысяч снарядов в день, а сейчас — максимум 20 тысяч.

По данным британской военной разведки, новому командующему западным военным округом РФ Евгению Никифорову недавно поставили задачу удерживать район вокруг Кременной и Сватово Луганской области.

В Беларуси, по сведением Госпогранслужбы Украины на 28 декабря, находилось около 10,2 тысяч российских военных. Таких сил недостаточно для нового похода на Киев, уверены пограничники.