В Беларуси находятся 10 200 солдат РФ: этого не хватит для нового наступления, — ГПСУ (видео)

По словам генерала Сергея Дейнеко, украинские пограничники вместе с разведкой внимательно наблюдают за активностью оккупантов. Поэтому Вооруженным силам РФ не удастся незаметно создать ударный кулак на территории Беларуси.

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Глава Государственной пограничной службы Украины генерал Сергей Дейнеко оценил вероятность наступления российских войск со стороны Беларуси. 28 декабря во время телемарафона он сказал, что вражеская группировка на территории северного соседа состоит из около 10 200 бойцов, что для нового похода на Киев недостаточно.

Генерал сказал, что украинские пограничники вместе с разведкой ежедневно мониторят активность российских военных, в том числе и на территории Беларуси. Поэтому вооруженным силам противника не удастся незаметно создать на северной границе Украины ударный кулак.

По его словам, утверждать, что на данный момент Вооруженные силы республики Беларусь вместе с российскими вооруженными силами готовы к наступательным действиям на территории Украины, нельзя.

"Угроза, конечно, есть. Но реальных возможностей у белоруссов и Вооруженных сил РФ нет. Мы не фиксируем создание наступательных группировок. Та группировка, которая есть у ВС РФ насчитывает около 10 200 военнослужащих. Они не способны осуществить повторное наступление на Украину", — подчеркнул Дейнеко.

Напомним, 13 декабря спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал внезапную проверку боеготовности совместной группировки ВС РФ и армии Беларуси. По его словам, для украинской стороны это ничего не меняет, и несмотря на существование определенной угрозы со стороны Беларуси, наши пограничники продолжают оборонять государственную границу.

Также Демченко 20 декабря сообщил, что граница с Беларусью максимально усилена в оборонном плане и ситуация остается под контролем. Он отметил, что все внимание украинских пограничников направлено на движения противника внутри Беларуси.