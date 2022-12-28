У Білорусі перебувають 10 200 солдатів РФ: цього не вистачить для нового наступу, — ДПСУ (відео)

За словами генерала Сергія Дейнека, українські прикордонники разом із розвідкою уважно спостерігають за активністю окупантів. Тому Збройним силам РФ не вдасться непомітно створити ударний кулак у Білорусі.

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Глава Державної прикордонної служби України генерал Сергій Дейнеко оцінив можливість наступу російських військ із боку Білорусі. 28 грудня під час телемарафону він сказав, що вороже угруповання на території північного сусіда складається з близько 10 200 бійців, чого для нового походу на Київ недостатньо.

Генерал сказав, що українські прикордонники разом із розвідкою щодня моніторять активність російських військових, у тому числі на території Білорусі. Тому збройним силам супротивника не вдасться непомітно створити на північному кордоні України ударний кулак.

За його словами, стверджувати, що наразі Збройні сили республіки Білорусь разом із російськими збройними силами готові до наступальних дій на території України, не можна.

"Загроза, звичайно, є. Але реальних можливостей у білорусів і Збройних сил РФ немає. Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань. Те угруповання, яке є в ЗС РФ, налічує близько 10 200 військовослужбовців. Вони не здатні здійснити повторний наступ на Україну", — наголосив Дейнеко.

Нагадаємо, 13 грудня спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував раптову перевірку боєздатності спільного угруповання ЗС РФ та армії Білорусі. За його словами, для української сторони це нічого не змінює, і, незважаючи на існування певної загрози з боку Білорусі, наші прикордонники продовжують обороняти державний кордон.

Також Демченко 20 грудня повідомив, що кордон із Білоруссю максимально посилено в оборонному плані, і ситуація залишається під контролем. Він зазначив, що вся увага українських прикордонників спрямована на рухи супротивника всередині Білорусі.