Снайпер ЗС РФ вбив останню мешканку села на Луганщині, – Гайдай

За даними голови Луганської ОВА, село Новоселівське внаслідок боїв зруйноване повністю і там уже ніхто не живе. ЗСУ поступово звільняють регіон із Харківського напряму.

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Російський снайпер убив останню мешканку села Новоселівське Луганської області. Про це повідомив у Telegram 9 січня голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

"Йдуть бої за Новоселівське — село зруйноване вщент і пустує. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер", — зазначив чиновник.

Російські військові, за даними Гайдая, сильно обстрілюють село Невське. У населеному пункті не залишилося цілих будівель, але там мешкає понад сотня мирних громадян.

"Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу", — додав голова ОВА.

Гайдай навів статистику втрат ворожої техніки за останній місяць. За його даними, ЗСУ знищили 78 одиниць військової техніки на Луганському напрямку.

"Днями знищено понтонну переправу та 5 танків (за добу). В один день знищено одразу 23 одиниці ра**ської техніки", — наголосив він.

Нагадаємо, що британська розвідка 8 січня попереджала про можливий контрнаступ ЗСУ у Запорізькій та Луганській областях.

За словами Гайдая, ЗСУ добре закріпилися у Білогорівці Луганської області та поступово звільняють території з Харківського напряму.

А 3 січня глава Луганської ОВА говорив про успішний вихід ЗСУ на трасу між Кремінною та Сватовим.