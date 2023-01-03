ССО ЗСУ виходять на трасу між Кремінною та Сватовим для знищення росіян, — Гайдай

Як зазначає голова Луганської ОВА, автомобільне сполучення Р66, яке йде з Білгородської області до прифронтового регіону, перебуває під вогневим контролем армії України.

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Сили оборони України поступово просуваються на напрямі Сватове-Кремінна, а бійці Сил спецоперацій здійснюють вилазки на трасу Р66. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, українські військовослужбовці поступово просуваються у прифронтовій області, а підрозділи ЗС РФ продовжують безуспішно контратакувати в районі Макіївки та Стельмахівки.

Коментуючи ситуацію навколо автомобільної траси Р66, яка йде з Білгородської області через Сватове до Кремінної та Сєвєродонецька, Сергій Гайдай підкреслив, що сполучення знаходиться під вогневим впливом артилерії Збройних сил України. Більше того, як стверджує глава ОВА, Сили спецоперацій ЗСУ періодично здійснюють вилазки на дорогу для знищення особового складу та бойової техніки супротивника.

"Просто проїхати окупантам трасою Р66 — це лотерея та смертельна небезпека. Вони чітко розуміють, що логістику потрібно створювати іншим шляхом… Біля Старобільська вони відбудовують дуже потужну лінію оборони. Ми розуміємо, що це буде друга захисна лінія для окупантів", — продовжив Гайдай та припустив, що після звільнення Старобільська українські військовослужбовці вийдуть на лінію розмежування, яка була встановлена у період з 2014 по 2022 рік.

Зазначимо, що військова розвідка Міноборони Великобританії у своєму звіті від 2 січня повідомляла, що ЗСУ та ЗС РФ ведуть запеклі бої за встановлення контролю над автомобільною трасою Р66, яка розташована біля Кремінної. Контролювання цього сполучення, на думку відомства, не лише позбавить росіян логістики на північній ділянці фронту, а й може спровокувати обвалення оборони окупантів у населеному пункті Луганської області.

Наприкінці грудня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про запеклі бої біля Кремінної, куди Росія перекинула не лише регулярні війська, а й найманців із "Групи Вагнера".