ССО ВСУ выходят на трассу между Кременной и Сватово для уничтожения россиян, — Гайдай

Как отмечает глава Луганской ОВА, автомобильное сообщение Р66, которое идет из Белгородской области в прифронтовой регион, находится под огневым контролем армии Украины.

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Силы обороны Украины постепенно продвигаются на направлении Сватово-Кременная, а бойцы Сил спецопераций осуществляют вылазки на трассу Р66. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, украинские военнослужащие постепенно продвигаются в прифронтовой области, а подразделения ВС РФ продолжают безуспешно контратаковать в районе Макеевки и Стельмаховки.

Комментируя ситуацию вокруг автомобильной трассы Р66, которая идет из Белгородской области через Сватово в Кременную и Северодонецк, Сергей Гайдай подчеркнул, что сообщение находится под огневым влиянием артиллерии Вооруженных сил Украины. Более того, как утверждает глава ОВА, Силы спецопераций ВСУ периодически осуществляют вылазки на дорогу для уничтожения личного состава и боевой техники противника.

"Просто проехать оккупантам по трассе Р66 — это лотерея и смертельная опасность. Они четко понимают, что логистику нужно создавать другим путем… Возле Старобельска они отстраивают очень мощную линию оборону. Мы понимаем, что это будет вторая защитная линия для оккупантов", — продолжил Гайдай и предположил, что после освобождения Старобельска украинские военнослужащие выйдут на линию разграничения, которая была установлена в период с 2014 по 2022 год.

Отметим, что военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 2 января сообщала, что ВСУ и ВС РФ ведут ожесточенные бои за установление контроля над автомобильной трассой Р66, которая расположена возле Кременной. Контролирование данного сообщения, по мнению ведомства, не только лишит россиян логистики на северном участке фронта, но и может спровоцировать обрушение обороны оккупантов в населенном пункте Луганской области.

В конце декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал об ожесточенных боях возле Кременной, куда Россия перебросила не только регулярные войска, но и наемников из "Группы Вагнера".