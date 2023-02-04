"Місто-згарище": Гайдай показав, що залишилося від головного символу Сєвєродонецька (відео)

Як розповів голова Луганської ОВА, росіяни навмисне закидали Льодовий палац та інші культові споруди міста снарядами. Так вони знущаються з місцевого населення.

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Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай показав, що залишилося від Льодового палацу тимчасово окупованого Сєвєродонецька після потрапляння туди російських снарядів у червні минулого року та подальшої пожежі. Відповідне відео Гайдай опублікував у своєму телеграм-каналі 4 лютого.

"Сєвєродонецьк — місто-згарище. Так зараз виглядає символ тимчасового обласного центру. Росіяни навмисне закидали Льодовий снарядами...і не тільки його — знищено багато культових споруд, які були легендами Сєвєродонецька. Випалене місто ледве живе, "орки" знущаються з місцевого населення, не забезпечуючи нормальні умови для життя", — написав Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що жителі Сєвєродонецька живуть без комунікацій та мобільного зв'язку, а також не мають доступу до медицини.

"Без світла, газу, води, мобільного інтернету, медицини, освіти, натомість з пунктами обігріву, награними ремонтами, затопленими багатоповерхівками та солодкою пропагандою. Російський світ у всій красі", — резюмував Гайдай.

Нагадаємо, 9 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російський снайпер убив останню мешканку села Новоселівське в Луганській області.

Раніше, 5 січня, Гайдай поінформував про те, що Збройні сили України закріпили свої позиції у Білогорівці Луганської області, а з боку Харківського напрямку крок за кроком звільняють територію.