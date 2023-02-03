ЗС РФ за час вторгнення втратили приблизно 200 тисяч людей, — The NYT

Особливо великих втрат Росія, як вважають журналісти, зазнала у боях за Бахмут і Соледар, коли завербованих зеків та непідготовлених бійців як "гарматне м'ясо" кидали на штурм позицій ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ убитими та пораненими втратили приблизно 200 тисяч людей. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

Як зазначають журналісти, великі втрати ЗС РФ наочно демонструють провальну тактику командування і дають зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін помилився, коли віддав наказ на повномасштабне вторгнення в Україну.

За оцінкою західних експертів, російська армія за 11 місяців агресії втратила вбитими та пораненими майже 200 тисяч людей. Точну кількість втрат, як сказано у матеріалі NYT, складно назвати, оскільки Москва цілеспрямовано занижує статистику.

Окремо автори згадали бої за Бахмут та Соледар, у яких ЗС РФ зазнала особливо великих втрат. Кремль, потребуючи хоч якоїсь перемоги, відправив на штурм позицій Сил оборони України завербованих зеків та непідготовлених бійців, через що кількість убитих і поранених у лавах російської армії суттєво зросла.

"Загибель солдат навряд чи стане стримувальним фактором для військових цілей Путіна. Він не має політичної опозиції всередині країни, і він представляє війну як боротьбу, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 мільйонів радянських солдат. Путін може допустити сотні тисяч жертв в Україні, хоча більш високі цифри скоротять його політичну підтримку всередині країни. Кількість втрат в Україні також важко встановити, враховуючи небажання Києва розкривати власні втрати під час війни, але в Бахмуті, за словами офіційних осіб, щодня сотні українських військовослужбовців отримували поранення або вмирали", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що Росія за 11 місяців широкомасштабної агресії у вісім разів більше втратила солдат, ніж американська армія за два десятиліття в Афганістані. Високопоставлений співрозмовник із Пентагону, пояснюючи високі втрати ЗС РФ, заявив, що у Кремля чітко видно проблеми з логістикою, військовою тактикою та запасами боєприпасів.

Зазначимо, що в січні британський таблоїд The Sun опублікував матеріал, присвячений втратам ЗС РФ в Україні. На думку британських журналістів, з 24 лютого Росія втратила вбитими та пораненими 188 тисяч військовослужбовців.

Наприкінці січня військова розвідка України стверджувала, що Росія через високі втрати особового складу почала активно задіювати мобільні крематорії.