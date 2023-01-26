"Приховують величезні втрати": ЗС РФ активно використовують мобільні крематорії в Україні, – ГУР

За даними української розвідки, кремації тіл загиблих на війні окупантів відбуваються без ідентифікації та обліку.

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У зв'язку з високим рівнем втрат особового складу в Збройних силах Російської Федерації активно використовують мобільні крематорії в тилу своїх передових позицій в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, посилаючись на дані Генерального управління розвідки.

Маляр зазначила, що російським військовослужбовцям доводиться вдаватися до подібних заходів через "катастрофічну ситуацію".

"Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв", — заявила заступниця голови Міноборони України.

За словами Ганни Маляр, кремації тіл загиблих на війні російських солдат проходять без попередньої ідентифікації. Крім того, немає належного обліку кількості загиблих.

"Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою", — пояснила Маляр.

Раніше у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 грудня повідомлялося, що російські окупанти зазнали великих втрат серед особового складу внаслідок ударів Сил оборони України по їхніх військових базах у Запорізькій і Херсонській областях.

Фокус також писав про те, що з листопада 2022 року секретний цвинтар "Групи Вагнера", на території якого найманців ховають у безіменних могилах, збільшився у кілька разів. Про це свідчить супутниковий знімок, зроблений 24 січня.

Ще ми писали про те, що 24 січня ЗМІ повідомили про безповоротні втрати РФ у війні проти України, які досягають щонайменше 110 000 осіб, враховуючи тяжко поранених. Журналістам також вдалося встановити імена понад 12 200 загиблих російських військових, приблизно 800 із них — мобілізовані.