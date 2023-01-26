"Скрывают огромные потери": ВС РФ активно используют мобильные крематории в Украине, – ГУР

По данным украинской разведки, кремации тел погибших на войне оккупантов проходят без идентификации и учета.

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В связи с высоким уровнем потерь личного состава, в Вооруженных силах Российской Федерации активно используют мобильные крематории в тылу своих передовых позиций в Украине. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на данные Генерального управления разведки.

Маляр отметила, что российским военнослужащим приходится прибегать к подобным мерам из-за "катастрофической ситуации".

"В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев", — заявила замглавы Минобороны Украины.

По словам Анны Маляр, кремации тел погибших на войне российских солдат проходят без предварительной идентификации. Кроме того, отсутствует должный учет количества погибших.

"Таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", — объяснила Маляр.

Ранее в сводке Генерального штаба ВСУ от 16 декабря сообщалось, что российские оккупанты понесли большие потери среди личного состава в результате ударов Сил обороны Украины по их военным базам в Запорожской и Херсонской областях.

Фокус также писал о том, что с ноября 2022 года секретное кладбище "Группы Вагнера", на территории которого наемников хоронят в безымянных могилах, увеличилось в несколько раз. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 24 января.

Еще мы писали о том, что 24 января СМИ сообщили о безвозвратных потерях РФ в войне против Украины, которые достигают по меньшей мере 110 000 человек, включая тяжело раненых. Журналистам также удалось установить имена более 12 200 погибших российских военных, из них около 800 – мобилизованные.