Десятки погибших и около 180 раненых: Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении баз ВС РФ

В оккупированном Токмаке после успешной атаки, как утверждает командование, заработали российские мобильные крематории.

Related video

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях, в результате чего оккупанты понесли большие потери среди личного состава. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 16 декабря.

В частности, командование подтвердило ликвидацию военного объекта ВС РФ в Запорожской области 14 декабря. В результате удара по позициям россиян в районе Токмака уничтожено до 10 единиц боевой техники, а около 180 военнослужащих получили различные ранения и травмы. Более того, как информирует Генштаб, в оккупированном населенном пункте после атаки работали мобильные крематории.

Еще одна успешная операция была проведена в Херсонской области — Силы обороны нанесли удар по военной базе ВС РФ в Лазурном, ликвидировав до 30 российских военнослужащих.

"В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии Западного военного округа", — говорится в утренней сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны, в свою очередь, в течение минувших суток нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 3 удара по позициям ЗРК оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за день поразили 5 пунктов управления, 4 района размещения личного состава, 6 артиллерийских позиций, 2 состава боеприпасов и еще один состав с топливом.

Ранее сообщалось, что подпольные силы сопротивления помогают ВСУ уничтожать военные объекты россиян в оккупированном Донецке.

Также сообщалось, что 15 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители.