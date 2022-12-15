Подпольная украинская сеть помогает уничтожать войска РФ в Донецке, — ISW

По информации военных исследователей, украинские партизаны продолжают подрывную деятельность в отношении российской оккупации. В частности, сообщают ВСУ сведения о важных целях.

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Украинские партизаны координируют свои усилия с Киевом для нанесения ударов по российским целям, такое сотрудничество принесло результаты в Горловке Донецкой области. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в своей сводке за среду, 14 декабря.

В понедельник около 100 человек личного состава и техника оккупационных войск в Горловке были уничтожены после того, как партизаны передали украинским силам данные о местонахождении ВС РФ, согласно сведениям Центра национального сопротивления.

По информации же ISW, украинские партизаны продолжают подрывную деятельность в отношении российской оккупации тем, что сообщают ВСУ сведения о важных целях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Wall Street Journal заявил, что "наши парни и девушки повсюду" помогают Украине деоккупировать захваченные российскими войсками территории.

Отмечалось, что партизаны в Херсоне помогали наносить точные удары по российским войскам, что помогло заставить оккупантов оставить город в ноябре.

В своей сводке ISW также сообщило, что российские войска пытались захватить всю Донецкую область, и что будущее наступление в западном направлении региона дополнит наступательные попытки на окраинах города Донецк.

Аналитики также допускают, что российские силы могут провести масштабное наступление на западе Донецкой области, чтобы выстроить максимально возможное наступление в районе Угледара — Павловка.

Напомним, что Залужный назвал стратегические задачи украинской армии в войне. Главнокомандующий заявил, что для Украины важно не терять позиции, создавать резервы и готовиться к новой битве в начале 2023 года.

Ранее Фокус сообщал о следах крови и гильзе от снаряда, которые показали после обстрелов Херсона российскими войсками.