Підпільна українська мережа допомагає знищувати війська РФ у Донецьку, — ISW

За інформацією військових дослідників, українські партизани продовжують підривну діяльність щодо російської окупації. Зокрема, повідомляють ЗСУ відомості про важливі цілі.

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Українські партизани координують свої зусилля з Києвом для нанесення ударів по російським цілям, така співпраця принесла результати в місті Донецькій області. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні за середу, 14 грудня.

У понеділок близько 100 осіб особового складу та техніка окупаційних військ у Горлівці були знищені після того, як партизани передали українським силам дані про місцезнаходження ЗС РФ, згідно з даними Центру національного спротиву.

За інформацією ISW, українські партизани продовжують підривну діяльність щодо російської окупації тим, що повідомляють ЗСУ відомості про важливі цілі.

Секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що "наші хлопці та дівчата всюди" допомагають Україні деокупувати захоплені російськими військами території.

Наголошувалося, що партизани у Херсоні допомагали завдавати точних ударів по російським військам, що допомогло змусити окупантів залишити місто у листопаді.

У своєму зведенні ISW також повідомило, що російські війська намагалися захопити всю Донецьку область і що майбутній наступ у західному напрямку регіону доповнить наступальні спроби на околицях міста Донецьк.

Аналітики також припускають, що російські сили можуть провести масштабний наступ на заході Донецької області, щоб побудувати максимально можливий наступ у районі Вугледару — Павлівка.

Нагадаємо, що Залужний назвав стратегічні завдання української армії у війні. Головнокомандувач заявив, що для України важливо не втрачати позиції, створювати резерви та готуватися до нової битви на початку 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв про сліди крові та гільзу від снаряда, які показали після обстрілів Херсона російськими військами.