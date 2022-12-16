Десятки загиблих і близько 180 поранених: Генштаб ЗСУ повідомив про знищення баз ЗС РФ

В окупованому Токмаку після успішної атаки, як стверджує командування, запрацювали російські мобільні крематорії.

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Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах ЗС РФ у Запорізькій і Херсонській областях, унаслідок чого окупанти зазнали великих втрат серед особового складу. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 грудня.

Зокрема, командування підтвердило ліквідацію військового об'єкту ЗС РФ у Запорізькій області 14 грудня. Внаслідок удару по позиціях росіян у районі Токмака знищено до 10 одиниць бойової техніки, а близько 180 військовослужбовців отримали різні поранення та травми. Крім того, як повідомляє Генштаб, в окупованому населеному пункті після атаки працювали мобільні крематорії.

Ще одну успішну операцію було проведено в Херсонській області — Сили оборони завдали удару по військовій базі ЗС РФ у Лазурному, ліквідувавши до 30 російських військовослужбовців.

"Із метою поповнення поточних втрат окупантів триває агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Такі процеси продовжуються в підрозділах 1-ї танкової армії Західного військового округу", — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони, зі свого боку, протягом минулої доби завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу й військової техніки, а також 3 удари по позиціях ЗРК окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії за день вразили 5 пунктів управління, 4 райони розміщення особового складу, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів і ще один склад із паливом.

Раніше повідомлялося, що підпільні сили опору допомагають ЗСУ знищувати військові об'єкти росіян в окупованому Донецьку.

Також повідомлялося, що 15 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл Херсона, внаслідок якого загинули мирні жителі.