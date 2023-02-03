ВС РФ за время вторжения потеряли около 200 тысяч человек, — The NYT

Особенно большие потери Россия, как считают журналисты, понесла в боях за Бахмут и Соледар, когда завербованных зэков и неподготовленных бойцов как "пушечное мясо" бросали на штурм позиций ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ убитыми и ранеными потеряли около 200 тысяч человек. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

Как отмечают журналисты, большие потери ВС РФ наглядно демонстрируют провальную тактику командования и дают понять, что президент России Владимир Путин ошибся, когда отдал приказ на полномасштабное вторжение в Украину.

По оценке западных экспертов, российская армия за 11 месяцев агрессии потеряла убитыми и ранеными около 200 тысяч человек. Точное число потерь, как сказано в материале NYT, сложно назвать, поскольку Москва целенаправленно занижает статистику.

Отдельно авторы упомянули бои за Бахмут и Соледар, в которых ВС РФ понесла особенно большие потери. Кремль, нуждаясь хоть в какой-то победе, направил на штурм позиций Сил обороны Украины завербованных зэков и неподготовленных бойцов, из-за чего количество убитых и раненых в рядах российской армии существенно возросло.

"Гибель солдат вряд ли станет сдерживающим фактором для военных целей Путина. У него нет политической оппозиции внутри страны, и он представляет войну как борьбу, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 миллионов советских солдат. Путин может допустить сотни тысяч жертв в Украине, хотя более высокие цифры сократят его политическую поддержку внутри страны. Число потерь в Украине также трудно установить, учитывая нежелание Киева раскрывать свои собственные утраты во время войны. Но в Бахмуте, по словам официальных лиц, ежедневно сотни украинских военнослужащих получали ранения или умирали", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Россия за 11 месяцев широкомасштабной агрессии в восемь раз больше потеряла солдат, чем американская армия за два десятилетия в Афганистане. Высокопоставленный собеседник из Пентагона, объясняя высокие потери ВС РФ, заявил, что у Кремля отчетливо видны проблемы с логистикой, военной тактикой и запасами боеприпасов.

Отметим, что в январе британский таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный потерям ВС РФ в Украине. По мнению британских журналистов, с 24 февраля Россия потеряла убитыми и ранеными 188 тысяч военнослужащих.

В конце января военная разведка Украины утверждала, что Россия из-за высоких потерь личного состава начала активно задействовать мобильные крематории.