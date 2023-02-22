Дрони замінять 100 тис. саперів і допоможуть розмінувати всю територію України

Польський фонд "Поступ" шукає фінансування для закупівлі спеціальних дронів і разом із "Львівською політехнікою" хоче автоматизувати процес пошуку мін.

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Благодійний фонд "Поступ" (Польща) активно працює над реалізацією проєкту з розмінування України, яка сьогодні є найнебезпечнішою територією за кількістю закладених мін. Як повідомили у фонді порталу Dev.ua, лише за 5 років за допомогою спеціальних дронів можна очистити всю територію нашої країни від прихованої смертельної небезпеки.

На сьогодні понад тисячу мирних мешканців і військових стали жертвами закладеної окупантами вибухівки.

Наразі фонд активно шукає фінансування для закупівлі спеціальних безпілотників, здатних за допомогою сканування магнітного поля виявляти міни.

[ + – ] Перші дрони вже закуплені, але для повного розмінування знадобиться щонайменше 300 штук Фото: Фонд "Поступ"

Як стверджують у "Поступі", один подібний дрон може за добу просканувати 15 гектарів землі, а отже 300 подібних БПЛА здатні за 5 років позбавити Україну цієї небезпеки. Крім того, дрони заощадять і людський ресурс, адже для цього завдання потрібно було б залучити понад 100 тисяч саперів.

[ + – ] Робот-сапер від "Львівської політехніки" допоможе позбавити Україну мін російських окупантів Фото: Фонд "Поступ"

Фонд активно співпрацює з "Львівською політехнікою", інженери якої зараз працюють над створенням наземної платформи для розмінування. Конструкція робота-мінера досить легка — до 150 кг залежно від компонування та завдань. У дію робот наводиться за допомогою електричних моторів і може пересуватися по бездоріжжю. Він буде здатний займатися розмінуванням, дезактивацією і транспортуванням виявлених мін.

Раніше Фокус писав про те, що дрони навчаться поводитися, як крилаті ракети: навіщо це потрібно.