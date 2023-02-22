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Діджитал Російсько-українська війна

Дрони замінять 100 тис. саперів і допоможуть розмінувати всю територію України

дрон, безпілотник, БПЛА, дрон для розмінування
Фото: Фонд "Поступ" | Дрони здатні заощадити зусилля 100 тисяч саперів із розмінування

Польський фонд "Поступ" шукає фінансування для закупівлі спеціальних дронів і разом із "Львівською політехнікою" хоче автоматизувати процес пошуку мін.

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Благодійний фонд "Поступ" (Польща) активно працює над реалізацією проєкту з розмінування України, яка сьогодні є найнебезпечнішою територією за кількістю закладених мін. Як повідомили у фонді порталу Dev.ua, лише за 5 років за допомогою спеціальних дронів можна очистити всю територію нашої країни від прихованої смертельної небезпеки.

На сьогодні понад тисячу мирних мешканців і військових стали жертвами закладеної окупантами вибухівки.

Наразі фонд активно шукає фінансування для закупівлі спеціальних безпілотників, здатних за допомогою сканування магнітного поля виявляти міни.

дрон, безпілотник, БПЛА, дрон для розмінування Fullscreen
Перші дрони вже закуплені, але для повного розмінування знадобиться щонайменше 300 штук
Фото: Фонд "Поступ"

Як стверджують у "Поступі", один подібний дрон може за добу просканувати 15 гектарів землі, а отже 300 подібних БПЛА здатні за 5 років позбавити Україну цієї небезпеки. Крім того, дрони заощадять і людський ресурс, адже для цього завдання потрібно було б залучити понад 100 тисяч саперів.

Робот-сапер, робот-мінер, Львівська політехніка Fullscreen
Робот-сапер від "Львівської політехніки" допоможе позбавити Україну мін російських окупантів
Фото: Фонд "Поступ"

Фонд активно співпрацює з "Львівською політехнікою", інженери якої зараз працюють над створенням наземної платформи для розмінування. Конструкція робота-мінера досить легка — до 150 кг залежно від компонування та завдань. У дію робот наводиться за допомогою електричних моторів і може пересуватися по бездоріжжю. Він буде здатний займатися розмінуванням, дезактивацією і транспортуванням виявлених мін.

Раніше Фокус писав про те, що дрони навчаться поводитися, як крилаті ракети: навіщо це потрібно.