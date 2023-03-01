У Львові створили дрон Alpha Strike та наземного робота-камікадзе "Пластун" (відео)

Інженери передали кілька військових прототипів для випробування на передовій. Вони мають допомогти ЗСУ вести розвідку та знищувати окупантів.

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Співробітники Національного університету "Львівська політехніка" мають намір запустити серійне виробництво наземного дрона "Пластун", безпілотного літака Alpha Strike та робота-зброєносця. Подробиці про проєкти розмістили на офіційному сайті ЗВО.

У Львові відбулася презентація, на якій "Львівська політехніка" презентувала свої нові розробки військового призначення. Інженери вже зробили прототипи, провели випробування, а деякі пристрої передали військовим на передову. Щоб розпочати дрібносерійне виробництво, вони виставили свої проєкти на краудфаундингову платформу Startera, а також закуповують комплектуючі в Україні й інших країнах.

[ + – ] Роботи, розроблені у Львівській політехніці Фото: Lviv.Media

"Важливо, що військові вже тестують ці пристрої, зокрема, підрозділи, які використовують БПЛА, безпілотні наземні платформи для виконання завдань", — зазначив заступник голови департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера.

Наземний безпілотник — робот "Пластун"

Пристрій нагадує машинку на пульті управління і працює схожим чином, проте має пристойну вантажопідйомність — 15 кг. "Пластун" може вести розвідку, доставляти боєприпаси, закладати або знешкоджувати міни, відволікати увагу противника та виконувати функцію дрона-камікадзе, підриваючи цілі. Оператор може керувати таким роботом на відстані до 5 км.

Розробники зазначають, що завдяки спеціальним колесам робот "Пластун" має високу прохідність, порівнянну з гусеничними платформами, але при цьому витрачає набагато менше енергії. Апарат може їхати навіть після потрапляння в шину уламка або кулі. Невеликі габарити дозволяють перевозити робота в автомобілі, модульна конструкція швидко проводити ремонт і замінювати пошкоджені деталі. На виробництво "Пластуну" необхідно зібрати 200 тис. грн.

[ + – ] Робот "Пластун" від Львівської політехніки

Безпілотник-розвідник Alpha Strike

Безпілотник літакового типу може вести розвідку на відстані понад 40 км, що допоможе ЗСУ коригувати артилерійський вогонь. Alpha Strike може літати автономно та підтримує керування від першої особи за допомогою окулярів (First person view, або FPV). Літак оснащується камерою GoPro для запису відео.

"Такі дрони можуть літати на досить невеликій висоті, що дозволяє пролітати в зоні дії деяких систем РЕБ. У разі втрати сигналу апарат здатний автономно продовжити політ", — пишуть розробники.

[ + – ] Розвідувальний дрон Alpha Strike Фото: Lviv.Media

Роботи "Спектр" і "Терміт"

Самохідна роботизована платформа з дистанційним керуванням Spextr ("Спектр") призначена для супроводу бойових груп, мінування, розвідки, створення димових завіс. Максимальна швидкість — 25 км/год, штовхальна здатність — понад 100 кг. Прототип робота вже пройшов випробування на передовій і вчені збираються запустити його.

"Терміт" має схожу конструкцію і функції, але також має режим "камікадзе". Максимальна швидкість також 25 км/год, вантажопідйомність — до 50 кг. Українські військові тестують на передовій 10 прототипів "Терміта".

[ + – ] Роботизована платформа Spextr

Раніше писали, що інженери "Львівської політехніки" працюють над роботом для розмінування. Він отримає гусеничну платформу із вантажопідйомністю до 150 кг.

Нещодавно інженери-волонтери з Івано-Франківської області представили наземний дрон-камікадзе, що вміщує 200 кг вибухівки. Він може вести розвідку, перевозити боєприпаси на передовій або підривати цілі.