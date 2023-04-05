ЗСУ показали, як застосовують наземні бойові дрони з 12 кг вибухівки (відео)

За допомогою робота українські військові віддалено підкидають потужні бомби на позиції ЗС РФ та підривають їх із безпечної відстані.

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Збройні сили України застосовують наземні дрони для безпечного та дистанційного мінування позицій окупантів. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу техніки у ролику, опублікованому в Telegram-каналі підрозділу.

Умільці встановили на роботизовану платформу міну МОН-90 із функцією дистанційного підриву, до якої прив'язали ящик із 12 кг тротилу — все це прикриває від вологи звичайний пластиковий пакет із супермаркету. Оператор направляє безпілотник до позиції росіян, закладає вибуховий пристрій та підриває його, коли дрон від'їде якомога далі. Сигнал для підриву міни передається кабелем, який приєднують безпосередньо перед запуском на передовій, тому дистанція застосування обмежена 50 метрами.

"Машинка багаторазового використання для мінування позицій має кілька режимів їзди. Тихенько підкрадаємося, скидаємо заряд і дистанційно підриваємо", — поділився один з військових.

Наземний безпілотник керується за допомогою пульта. Оператор бачить на екрані зображення з курсової камери, а також отримує підказки, куди рухатися від пілота квадрокоптера, що літає над полем бою.

Раніше ЗСУ показали бойового робота, який вміє стріляти з автоматів та кулеметів Калашникова. Стрілецька зброя закріплюється на турелі, яка встановлена на електричний квадроцикл. Військові керують ним через кабель, тому сигнал неможливо перехопити чи зламати. Безпілотник веде вогонь на відстані до 50 км, поки оператор перебуває у безпечному укритті.

У лютому двоє інженерів з Івано-Франківської області показали наземний дрон для ЗСУ, що вміщує до 200 кг вантажу. Якщо завантажити кузов вибухівкою, він може виконувати роль "камікадзе", знищуючи ворожі позиції.