Масовий випуск "Octopus": в Україні розпочато серійне виробництво дронів‑перехоплювачів "Шахедів"

В Україні розпочалося серійне виготовлення нового дрона‑перехоплювача, призначеного для боротьби з "шахедами" та створеного на основі українських військових розробок. Технологію виробництва вже передано першим підприємствам, що дозволить оперативно постачати ці системи для підсилення повітряної оборони.

Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram‑каналі, в Україні запущено серійне виробництво безпілотного перехоплювача, створеного для знищення ворожих "шахедів". За його словами, технологію виготовлення вже отримали три українські виробники, а ще десять підприємств найближчим часом будуть забезпечені відповідними виробничими лініями.

Йдеться про технологію під назвою "Octopus", яка є повністю українською розробкою. Її створили у Збройних силах, і вона підтвердила свою ефективність під час бойового застосування. Дрон здатен виконувати завдання у нічний час, працювати в умовах глушіння та діяти на низьких висотах.

У повідомленні також зазначається, що запуск серійного виробництва має на меті якнайшвидше забезпечити українську систему ППО цими перехоплювачами. У Міноборони підкреслили, що відомство продовжує політику відкритої співпраці з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інноваційних розробок до серійних бойових рішень, які зміцнюють обороноздатність країни.

Україна та Велика Британія вироблятимуть перші 1 000 дронів Octopus‑100

Варто зауважити, що Україна та Велика Британія уклали домовленість про спільне виробництво тисячі дронів‑перехоплювачів Octopus‑100 — першого українського бойового безпілотника, який серійно виготовлятиметься на території країни НАТО. Як пишуть "Факти", про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров та додав, що проєкт має стратегічне значення: Україна випустить експериментальну партію у 1 тис. дронів, після чого виробництво буде масштабовано.

Ба більше, Умєров підкреслив, що технологія Octopus є чутливою, тому інтелектуальна власність і контроль над критичними компонентами залишаються за Україною, тоді як апаратну частину планують розширювати разом із британськими партнерами. Перші партії виготовлятимуть на британських державних потужностях, після чого дрони проходитимуть бойові випробування в Україні.

За його словами, співпраця реалізується в межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine, які передбачають створення виробничих баз за кордоном за фінансової підтримки партнерів, але з обов’язковим постачанням усіх виготовлених систем в Україну на час війни.

Раніше Фокус писав, що проєкт Octopus перебуває на стадії переговорів: Велика Британія планує розгорнути виробництво до 2 000 перехоплювачів на місяць і передавати їх Україні, про що заявив міністр Люк Поллард. Він наголосив, що Британія забезпечить виробничу базу, а Україна — ключову технологічну участь.

Також повідомлялося, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі Сполученими Штатами Америки.