Куди й навіщо бити ракетами ATACMS: три головні проблеми з використанням зброї дальньої дії

Удари ATACMS по Росії дають можливість завдати значної шкоди. Однак, щоби скористатися цією можливістю, цілі мають відповідати ширшому плану.

Після більш ніж річної протидії використанню західної комплексної зброї для завдання ударів по російській території адміністрація Байдена дійшла висновку про дозвіл використовувати ракети дальнього радіуса дії американського виробництва проти цілей на російській території. У зв'язку з цим постають питання: що змінилося, щоб зробити це прийнятним тепер, і що це змінить для України? Відповіді на ці запитання меншою мірою стосуються шкоди, яку може завдати армійська тактична ракетна система (ATACMS), а більшою — того, що вона може дати, і чи стане її надання каталізатором для підтримки з боку інших країн, таких як Німеччина.

Непростий вибір

Збройні сили США мають обмежену кількість ATACMS і більше їх не виготовляють. Що стосується інших західних далекобійних озброєнь, то темпи їхнього виробництва наразі не можуть дати ту кількість, яка необхідна для досягнення значного ефекту на полі бою. Хорошим прикладом є те, як Україна випустила більшість британського арсеналу Storm Shadow по російських глибинних цілях у 2023 році, але не змогла послабити військове управління противника до рівня, яким могли б скористатися українські військові. Інакше кажучи, надаючи цю зброю Україні, донор піддає ризику власні плани щодо того, як він може вести кампанію.

Попри ці обмеження, концентроване застосування далекобійної зброї може завдати непропорційної шкоди окремим цілям, відкриваючи тим самим нові можливості. Питання в тому, чи здатні українські військові використовувати прогалину, що утворилася. Прикладом того, як користуються такими "прогалинами", може слугувати набір засобів радіоелектронної боротьби та ударних можливостей, використаних для захоплення частини Курської області Росії в серпні 2024 року.

З кінця 2023-го в українських Збройних силах спостерігається тенденція до того, що вони зазнають більше втрат, ніж набирають нових бійців. Значна частина цих втрат була незначною і солдати повернулися до строю, але з часом це призвело до ослаблення підрозділів уздовж лінії зіткнення і, таким чином, до дедалі більшої нестачі сил в обороні, яка влітку 2024 року сягнула точки, коли Росія могла почати пробивати оборону України в Донбасі. Це не дозволило використати можливості, створені російськими вразливостями.

Для міжнародних партнерів України давня занепокоєність з приводу розблокування використання ATACMS проти Росії полягає в тому, що обмежені запаси цієї зброї повинні бути використані, щоб відтермінувати початок тиску на українському фронті, але в результаті допоможуть відкласти розв'язання українським урядом проблем із формуванням власних сил. У "Плані перемоги" президента Володимира Зеленського, представленому партнерам у вересні 2024 року, ці фундаментальні питання не розглядалися.

Що ж змінилося? Україна стрімко наближається до того моменту, коли, якщо вона не розв'яже проблему з кадрами, їй буде важко захищати протяжність фронту, а отже, прискориться процес руйнування бойових позицій. У цьому контексті час для проведення відповідної реформи вкрай важливий. Партнери України мало що можуть зробити для зміни характеру бойових дій на лінії зіткнення, але, націлившись на можливості, які дають Росії перевагу на полі бою, можна виграти час.

Важкі цілі

Наступне питання — по чому наносити удар. Для будь-якого заданого набору цілей є критичний поріг ударів, який має бути досягнутий, перш ніж вийде відчутний ефект на бойові дії. Наприклад, коли Україна завдала три нищівних удари по російських артилерійських складах, хоча обсяг знищених боєприпасів був вражаючим, зрештою їх своєчасно замінили. Українці знищили три з десяти складів боєприпасів на цій ділянці. Результатом стало скорочення кількості снарядів для російських підрозділів на обмежений період, а не повсюдна нестача снарядів. Якби було уражено сім складів, ефект виявився б набагато більш вираженим.

Українські військові — не дуже згуртована організація. У їхніх лавах — безліч підрозділів, кожен з яких схильний переслідувати творчі та часто самі по собі ефективні цілі, але рідко у вирішальному масштабі. Ця креативність — одна із сильних сторін українських військових. Але коли справа доходить до глибокого удару, відсутність дисципліни у виборі цілей часто призводить до розсіювання ефекту, внаслідок чого завдані оперативні збитки виявляються непорівнянними із сумою пошкоджених або знищених об'єктів.

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Тому критичне питання, пов'язане з рішенням щодо ATACMS, полягає не в тому, які боєприпаси тепер дозволено використовувати — у будь-якому разі оперативних цілей усередині кордонів України було більше, ніж наявних боєприпасів, а в тому, що повинно стати пріоритетним і як удари будуть синхронізовані з ширшим арсеналом зброї, від Storm Shadow до власне українських боєприпасів глибокого удару. Комплексні залпи, зрештою, мають набагато менше шансів бути відбитими російськими засобами ППО.

Тут виникає стратегічне питання. У військовому відношенні цілі легко визначити. Знищення російських складів боєприпасів, пунктів заправки та озброєння ударної авіації або російських оперативно-тактичних ракетних комплексів дасть корисний ефект у плані скорочення втрат українців і тим самим сприятиме стабілізації фронту. Але це не ті цілі, які дадуть важелі впливу на переговорах. Цілі, які дадуть важелі впливу — здебільшого економічні та промислові. Проблема тут у тому, що майбутня адміністрація США, яка наполягає на переговорах, це не нинішня адміністрація, яка схвалює удари, тож видається малоймовірним, що між ними є тісна стратегічна співпраця з питання про те, як остання може зробити внесок у стратегію попередньої.

Політичні примхи

Питання про ризик ескалації наполегливо витає над цією дискусією. На жаль, воно загрузло в дебатах про те, чи призведе будь-яке застосування такої зброї до ядерної відповіді, чого, безумовно, не станеться. Реальність така, що Росія може піти на ескалацію, використовуючи різні способи нав'язати Заходу витрати, від підводного саботажу до використання довірених осіб для переслідування торгівлі в Баб-ель-Мандебській протоці. Той факт, що Росія вже намагалася таємно пронести бомби на літаки в Європі, спонсорувала вбивство європейських промисловців і втягнула північнокорейські війська у війну на європейській землі, свідчить про те, що ескалація відбувається. І вона відкидатиме довгу тінь.

Це не означає, що ризики, пов'язані зі схваленням використання ATACMS, невиправдані або стратегічно дурні. Але щоб бути ефективним, їхнє використання має стати частиною ширшої стратегії, спрямованої на конкретні цілі. Це вимагає узгодженого застосування ATACMS і боєприпасів інших партнерів поряд із власними системами дальнього удару України. Українські військові також повинні мати план використання досягнутих ефектів. Тривалість впливу зрештою залежить від глибини ресурсу, а це означає, що, наприклад, готовність Німеччини постачати Taurus матиме відчутний вплив на те, наскільки значним виявиться ефект від ударів углиб території РФ.

Найважливішим питанням є те, якою мірою в останні дні правління нинішньої адміністрації США ATACMS використовуватиметься для реалізації ширшої стратегії націлювання для досягнення воєнних ефектів і стратегії перемовин — чи залишиться суто політичним інструментом. Можна лише сподіватися, що рішення США щодо дальніх ракет не залишиться просто "сигналом" у відповідь на появу північнокорейських військ. Найбільш правильним виявиться, якщо глибокі удари допоможуть знизити тиск на фронті, а Київ використає час, що з'явився завдяки цьому, для зміцнення лінії оборони.

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