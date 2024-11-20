"Дуже руйнівний сезон": в України могло залишитись менше 50 ракет ATACMS, — Forbes

За словами журналістів, цілком ймовірно, що Дональд Трамп після інавгурації скасує дозвіл на удари американською зброєю вглиб РФ, тому Україні варто покладатись на боєприпаси вітчизняного виробництва.

В України могло залишитись не більше 50 високоточних ракет дальнього радіуса дії американського виробництва ATACMS. Про це пише Forbes.

"В українському арсеналі, ймовірно, залишилося не так багато ATACMS дальністю 190 миль. Цілком можливо, що було лише дві поставки старих ракет 1990-х років: одна наприкінці 2023 року, а інша — в березні. Разом ці дві поставки могли включати менше 50 ATACMS", — йдеться у матеріалі.

Журналісти також нагадали, що за останній рік Збройні сили України здійснили щонайменше вісім атак із застосуванням ATACMS, у більшості з яких застосовували не одну ракету. Тому перші дві партії ATACMS можуть вичерпатися доволі швидко.

"Не варто очікувати справжньої грози ATACMS тепер, коли Україні дозволили ширше застосовувати ракети. Очікуйте ракетних ударів по критично важливих цілях, як-от склади постачання і військово-повітряні бази в Курську і його околицях протягом наступних тижнів", — йдеться у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що найближчим часом можна очікувати дві речі:

в України можуть закінчитися ATACMS, а нова адміністрація Трампа може зменшити або навіть припинити американську допомогу Україні;

одночасно з цим Трамп скасує дозвіл на застосування Україною зброї американського виробництва по цілях в Росії.

Це не означатиме кінець українських ударів вглиб Росії, адже Київ розробляє власні крилаті і балістичні ракети, які може і буде застосовувати без попереднього дозволу.

Проте високоточність ATACMS робить їх, на думку журналістів, "унікально ефективними", що було продемонстровано під час атаки на арсенал боєприпасів у Брянську, яке може перекрити постачання снарядів російським і північнокорейським військам в Курській області.

"Україна повинна насолоджуватися коротким і дуже руйнівним сезоном застосування ATACMS, перш ніж ракети закінчаться, політика війни зміниться і українські війська повинні більше покладатися на боєприпаси місцевого виробництва", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, 19 листопада Україна вперше вдарила по території Росії американськими ракетами ATACMS.

Цього ж дня Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що загалом було запущено 8 ракет, шість з яких досягли поставленої цілі.