В НАТО все еще нет единой точки зрения относительно обязательной помощи Украине, — Столтенберг

По словам генсека Североатлантического альянса, сейчас есть потребность не только в кратковременных обязательствах, но и в долгосрочных.

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На сегодня страны-члены НАТО не пришли к консенсусу относительно принятия обязательств по предоставлению ежегодной финансовой помощи Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как известно, несколько дней назад генсек Альянса обратился с призывом к союзникам ежегодно выделять около 40 млрд евро в год на военную помощь Украине.

"Пока что консенсуса нет по этому поводу. Но мы работаем и многие члены НАТО нас поддерживают", — заявил сегодня генсек.

Также политик подчеркнул, что сейчас есть потребность не только в кратковременных обязательствах, но и в долгосрочных.

"Нам нужны не краткосрочные обязательства. Это тоже нужно, но долгосрочные обязательства дадут нам больше предсказуемости и будет сигналом России", — отметил Столтенберг.

Ранее глава НАТО отметил, что 14 июня НАТО должно прийти к согласию относительно координации военной помощи Украине. По состоянию на сейчас военную помощь Украине координируют США. Однако, принимая во внимание нынешние выборы президента, эту сферу планируют передать под контроль НАТО. Это позволит избежать угроз, если новым президентом США станет Дональд Трамп, который отказывается предоставлять и поддерживать поставки помощи Украине.

Напомним, 11 июня Столтенберг пояснил, что страны-члены НАТО должны согласовать разноплановую поддержку Украины, а также в течение ближайших лет 2/3 правительств будут выделять не менее 2% бюджета на военные нужды.

К тому же 4 июня госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине предложат пакет помощи по безопасности, однако о членстве в Альянсе речь не идет.