На саммите НАТО в Вашингтоне Украине предложат пакет помощи по безопасности, — CМИ

Власти Соединенных Штатов не ожидают каких-то кардинальных решений относительно приглашения Киева стать членом НАТО.

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Во время саммита Североатлантического альянса, который в этом году будет проходить в Вашингтоне, Украине предложат пакет помощи в сфере безопасности. Однако речь не идет о членстве в Альянсе. Об этом идет речь в материале "Defensenews".

В частности, посол Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит утверждает, что, кроме этого пакета, 32 страны завершают работу над подготовкой ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины, из которых 13 уже заключены. Также есть информация, что пакет помощи будет предусматривать работу над определением новых ресурсов для Украины.

Какое предложение получит Украина в рамках нового пакета

Известно, что объявление пакета будет означать определение определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", — подчеркнула посол США при НАТО.

Напомним, в июле лидеры стран-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на юбилейный саммит, посвященный 75-й годовщине Альянса.

Как известно, по мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, НАТО придерживается хронической двусмысленности в отношении Украины, и это стало одним из факторов, которые побудили российского президента Владимира Путина начать вторжение.

Также 26 мая стало известно, что, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Украина в ближайшие 30 лет не станет членом НАТО.