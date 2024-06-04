На саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують пакет безпекової допомоги, – ЗМІ

Влада Сполучених Штатів не очікує якихось кардинальних рішень стосовно запрошення Києва стати членом НАТО.

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Під час саміту Північноатлантичного альянсу, який цьогоріч буде проходити у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Проте йдеться не про членство в Альянсі. Про це пишуть у матеріалі "Defensenews".

Зокрема, пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт стверджує, що, окрім цього пакета, 32 країни завершують роботу над підготовкою низки двосторонніх угод на підтримку України, з яких 13 вже укладено. Також є інформація, що пакет допомоги передбачатиме роботу над визначенням нових ресурсів для України.

Яку пропозицію отримає Україна в межах нового пакета

Відомо, що оголошення пакету означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, та передавання її під командування НАТО

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакета буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", – наголосила пані посол США при НАТО.

Нагадаємо, у липні лідери країн-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на ювілейний саміт, присвячений 75-й річниці Альянсу.

Як відомо, на думку колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, НАТО дотримується хронічної двозначності щодо України, і це стало одним із факторів, які спонукали російського президента Володимира Путіна почати вторгнення.

Також 26 травня стало відомо, що, на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна у найближчі 30 років не стане членом НАТО.