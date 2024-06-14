У НАТО все ще немає єдиної точки зору щодо обов'язкової допомоги Україні , — Столтенберг

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, зараз є потреба не лише в короткочасних зобов'язаннях, а й у довгострокових.

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На сьогодні країни-члени НАТО не дійшли консенсусу стосовно взяття зобов'язань щодо надання щорічної фінансової допомоги Україні. Про це на прессконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як відомо, кілька днів тому генсек Альянсу звернувся із закликом до союзників кожного року виділяти приблизно 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

"Поки що консенсусу немає з цього приводу. Але ми працюємо і багато членів НАТО нас підтримують", — заявив сьогодні генсек.

Також політик наголосив, що зараз є потреба не лише в короткочасних зобов'язаннях, а й в довгострокових.

"Нам потрібні не короткострокові зобов'язання. Це теж потрібно, але довгострокові зобов'язання дадуть нам більше передбачуваності та буде сигналом Росії", — зауважив Столтенберг.

Раніше очільник НАТО зазначив, що 14 червня НАТО має дійти згоди стосовно координації військової допомоги Україні. Станом на зараз військову допомогу Україні координують США. Проте, беручи до уваги цьогорічні вибори президента, цю сферу планують передати під контроль НАТО. Це дасть змогу уникнути погроз, якщо новим президентом США стане Дональд Трамп, який відмовляється надавати та підтримувати поставки допомоги Україні.

Нагадаємо, 11 червня Столтенберг пояснив, що країни-члени НАТО повинні погодити різнопланову підтримку України, а також впродовж найближчих років 2/3 урядів виділятимуть щонайменше 2% бюджету на військові потреби.

До того ж 4 червня пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують пакет безпекової допомоги, проте про членство в Альянсі не йдеться.