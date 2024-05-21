"Есть альтернатива сбиванию ракет": Кулеба просит союзников помочь, детали

Глава МИД предложил союзникам другой вариант помощи, если те, опасаясь эскалации, не хотят сбивать российские ракеты.

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Помощь союзников в сбивании российских ракет над территорией Украины никоим образом не спровоцирует усиление боевых действий. Впрочем, как альтернативный вариант можно предоставить нашей стране системы противовоздушной обороны и боевые самолеты. Об этом, как пишет "РБК-Украина", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с его немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, не существует никаких аргументов против того, чтобы партнеры Украины помогали Киеву сбивать российские ракеты. А кто считает это риском эскалации, явно манипулирует, поскольку Россия единственная занимается эскалацией.

"Поэтому мы просим партнеров рассмотреть возможность перехватывать ракеты, не самолеты, а куски железа. Есть альтернатива — просто предоставьте все нужные нам средства. Мы тогда будем сами перехватывать ракеты", — отметил Кулеба.

Министр добавил, что речь идет о системах противовоздушной обороны, а также боевых самолетах. В то же время, отметил он, отказ в этих вариантах является лишь позицией умиротворения России.

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Кулеба пояснил, что Украина наносит удары по военным целям на территории РФ, поскольку "оттуда приходит смерть и разрушения".

"Если кто-то думает, что мы будем ждать своей смерти в слабой позиции, то не дождетесь", — подчеркнул Дмитрий Кулеба, добавив, что чем больше наша страна уничтожит целей в России, тем быстрее завершится война.

11 мая аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке высказал предположение, что Украина могла исчерпать запасы ракет для систем ПВО Patriot. При этом он отметил, что в западных странах на складах лежат огромные запасы этого вооружения.

Также Фокус писал, что идея для защиты Харькова зенитно-ракетными комплексами Patriot, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев, стала одним из неотложных приоритетов в поставке военной помощи для Украины.