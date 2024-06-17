"ЗС РФ будуть на кордоні з Польщею": Бербок про наслідки припинення підтримки НАТО України

За словами голови МЗС Німеччини, якщо Україна не зможе забезпечити себе, тоді мільйони людей будуть змушені тікати і виникне проблема з біженцями.

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Відмова підтримувати Україну у війні, яку розпочала РФ, призведе до серйозних наслідків для НАТО та Німеччини. Про це в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок.

"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то ми ризикуємо, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО", — висловилася дипломатка.

На думку Бербок, практично неможливо точно сказати, скільки вартувало, якби Німеччині самій довелося б захищати свою свободу і безпеку.

"Україна потребує подальшої, більш інтенсивної підтримки. Їх надання абсолютно в наших інтересах. Йдеться про наш мир тут, у Європі", — переконана вона.

На думку голлви німецької дипломатії, якщо Україна більше не зможе себе захистити, тоді мільйонам людей доведеться тікати й виникне проблема з біженцями. Бербок переконана, що мало хто захоче добровільно жити в умовах тортур і окупації. Вона підкреслила, що, судячи з останніх повідомлень про зґвалтування на окупованих територіях та викрадення дітей можна дійти висновку, що людям слід готуватися до найгіршого.

Анналена Бербок переконана, що програш України став би фатальним, причому як для вільної України, і для вільної Європи.

"Люди щодня відчувають, як жорстоко Путін завдає ударів і руйнує. Просто уявіть, що ви лежите в лікарні, і раптово відключилася електрика через удар по електростанції. Або ви повністю відрізані від води та тепла мінус 15 градусів. Ось чому зараз терміново потрібна додаткова підтримка", — пояснила вона.

31 травня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала постачання в Україну чергової системи ППО Patriot, а також виділення додаткових 500 мільйонів євро допомоги.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг 14 червня повідомив, що станом на зараз серед країн-членів Альянсу немає єдиної точки зору стосовно обов'язкової допомоги Україні.