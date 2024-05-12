Меркель и Орбан — агенты Путина? Как Кремль расширяет шпионскую сеть в Европе

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Российские шпионы в последнее время попадают в заголовки газет.

В середине апреля Германия сообщила о захвате двух российских "шпионенов" — идентифицированных как Дитер С. и Александр Дж. — "обвиняемых в разведке целей для потенциальных атак, включая военные объекты США". Один из них служил в милиции непризнанной "Донецкой Народной Республики", поэтому ему также предъявлено обвинение в членстве в террористической организации. В конце 2022 года некий Карстен Л., не иначе, как агент немецкой разведки, был арестован за передачу информации неназванному российскому шпионскому агентству.

Также в апреле польские власти арестовали Павла К. за "готовность помочь российской военной разведке в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского". Несколькими неделями ранее, 29 марта, Австрия арестовала одного из своих бывших офицеров разведки Эгисто Отта, утверждая, что "он передал российской разведке данные мобильных телефонов бывших высокопоставленных австрийских чиновников, помог спланировать ограбление квартиры известного журналиста и написал "предложения по улучшению" после убийства по приказу русских в Германии".

Со времен "холодной войны" и разделения Австрии на четыре оккупационные зоны Вена служила "шпионским гнездом". Как говорится в отчете Financial Times за 2023 год, "в Вене все еще находится более 180 аккредитованных российских дипломатов… и, как известно, по крайней мере треть из них используют дипломатическое прикрытие для деятельности по сбору разведывательной информации". Многие другие сейчас действуют в стране нелегально из-за слабой полицейской деятельности и наблюдения за шпионажем. Нейтральная Швейцария, как и нейтральная Австрия, изобилует международными организациями и также считается домом для более чем 80 российских шпионов.

Вышеупомянутые случаи – это лишь верхушка айсберга. The Economist пишет, что за последние несколько лет "СВР, российская служба внешней разведки, увидела, что ее присутствие в Европе было подорвано: около 600 офицеров были изгнаны из посольств по всему континенту. Что еще хуже, были разоблачены как минимум восемь "нелегалов" — сотрудников разведки, действовавших без дипломатического прикрытия, часто выдававших себя за нероссиян".

Несмотря на эти потери, непрерывный поток арестов шпионов позволяет предположить, что российские агенты живы и здоровы в Европе. Брюссель, в частности, где расположены офисы и Европейского Союза, и НАТО, набит российскими агентами, информаторами и сторонниками Путина.

Одним из интригующих последствий насыщения Европы российскими шпионами является то, что они, должно быть, знали, что НАТО было сбито с толку, деморализовано и подавлено после окончания "холодной войны". Потеряв врага, НАТО потеряла смысл своего существования, который не удалось восстановить благодаря расширению в Восточную Европу.

Российские шпионы, должно быть, также знали, что НАТО вообще не собиралась приглашать Украину присоединиться к Альянсу. И они, должно быть, передали эту информацию своим боссам в Кремле, в первую очередь самому Путину. Напрашивается предположение, что Путин действительно верил в свои собственные утверждения о предстоящем членстве Украины в НАТО и последующем размещении ядерного оружия на восточной границе Украины.

Ангела Меркель тоже попала в российские шпионки

Повсеместное присутствие российских шпионов также поднимает вопросы о некоторых западных политиках и аналитиках — и их предполагаемых отношениях с российской разведкой. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который занял высший пост в "Газпроме" сразу после поражения на выборах, не мог избежать тщательной проверки со стороны российской разведки — и, возможно, даже большего. То же самое и с бывшим министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала венский вальс с господином Путиным и переехала в Россию в 2019 году.

Самые сенсационные новости (или сплетни) о шпионаже касаются бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам украинского генерал-лейтенанта Григория Омельченко, и Меркель, и Орбан были или остаются агентами российских спецслужб.

Омельченко — уважаемый бывший офицер Службы безопасности Украины и бывший депутат Рады. Он не сумасшедший. Хотя его обвинения пока еще не подтвердились, они заслуживают внимания, особенно потому, что они могут многое объяснить насчет обоих политиков.

Орбан раньше был яростным антироссийцем. Затем, как по волшебству, он развернулся и последовательно заявлял о поддержке Путина и России и антипатии к Зеленскому и Украине. Перемена взглядов или что-то большее?

Меркель, как высокопоставленный химик в Восточной Германии, должна была пройти проверку Штази, которая, возможно, сделала ей предложение, от которого она отказалась. Она дружила с Путиным, как и многие немцы. В чем обвинения Омельченко могут иметь некоторую обоснованность, так это в решении ее правительства о поэтапном отказе от ядерной энергетики – тем самым увеличивая зависимость Германии от российского газа – и о недостаточном финансировании немецких вооруженных сил.

Конечно, не исключено, что Омельченко сознательно выдвигает преувеличенные обвинения, чтобы поставить в неловкое положение Будапешт и Берлин. Или что он может подразумевать "агент влияния", говоря "агент". Или, наконец, что он, возможно, выдвигает искренние и, возможно, правдивые утверждения в целях противодействия "Концепции внешней политики Российской Федерации", которая, по мнению Washington Post, призывает к "наступательной информационной кампании" и другим мерам, затрагивающим "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы" против "коалиции недружественных стран" во главе с США.

В любом случае, российские шпионы повсюду, и их число будет только расти, поскольку отношения Запада с Кремлем продолжают ухудшаться. Когда в следующий раз будете в Вене, Женеве или Брюсселе, дважды подумайте, прежде чем принять приглашение Ивана Ивановича выпить.

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