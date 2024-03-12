Россия стала нацистской: в чем государство Путина повторяет Германию Гитлера

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Сравнения нелегитимного президента России Владимира Путина с нацистским фюрером Адольфом Гитлером становятся все более частыми после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Как выразился президент Атлантического совета Фредерик Кемпе: "Между этими событиями существует множество различий. 1930-е годы и сейчас — не одно и то же, но не следует упускать из виду поразительное сходство".

Действительно, не следует. Поэтому вопрос о том, оправданы ли сравнения с нацистской Германией или нет, заслуживает более систематического рассмотрения, особенно с учетом того, что Путин постоянно обвиняет "киевский режим" в том, что он является нацистским.

Мы знаем, что лучше не принимать абсурдные стандарты Путина относительно того, что представляет собой нацизм, но, поскольку именно он открыл эту конкретную банку с червями, мы вполне обоснованно задаем вопрос, заслуживает ли путинский режим ярлыка нацистского. А это означает, что необходимо выделить определяющие характеристики системы, построенной Гитлером, и задаться вопросом, похожа ли система Путина на систему Гитлера, и если да, то в какой степени.

Нацистская Германия имела следующие существенные особенности. Она была авторитарной (и, возможно, тоталитарной), патриархальной и нелиберальной; ее возглавлял самоизбранный харизматический лидер, который утверждал, что он всеведущий, непогрешимый, пользовался культом личности и пользовался обожанием своих многочисленных последователей, искренне веривших, что он был мессией Германии; он поддерживал государственное вмешательство в капиталистическую экономику; это мобилизовало население; он применял насилие против своих реальных и предполагаемых внутренних врагов и хоронил их в сети концентрационных лагерей и тюрем; это государство подчинило армию партии и тайной полиции; оно было ревизионистским; оно прославляло и вело империалистическую войну.

В свою очередь, нацистская идеология пропагандировала и укоренялась в мессианстве немецкой нации и империи; она утверждала, что освобождает трудящихся мужчин и женщин; она подчеркивала единство и солидарность нации; она определила одну группу, евреев, как источник всего зла; это был расизм.

Как показывает даже беглый взгляд на эти особенности, режим Путина имеет неприятное сходство с нацистской Германией, в то время как сам Путин очень похож на Гитлера. Путинская мобилизация россиян находится не совсем на гитлеровском уровне; его применение домашнего насилия более ограничено (хотя убийство Алексея Навального предполагает, что насилие, возможно, вот-вот начнется); его сеть карательных учреждений меньше, чем у Гитлера, а его прославление войны немного более сдержано. Идеологически путинская Россия является расистской, хотя и гораздо менее одержимой, чем нацистская Германия, но она также определила группу — украинцев — как источник всех бед России и пытается систематически ее уничтожить.

Квалифицируют ли эти сходства путинскую Россию как нацистскую? Если не требовать полной сопоставимости, ответ должен быть несколько колеблющимся, но в конечном итоге определенным "да". Путинская Россия, возможно, не такая яростно нацистская, как нацистская Германия, но она, безусловно, достаточно нацистская, чтобы ее можно было назвать государством, подобным нацистскому — или, если хотите, облегченным нацистским государством.

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В любом случае, путинская Россия находится где-то между полноценным фашизмом и полноценным нацизмом, вероятно, ближе ко второму, чем к первому. В 2022 году я утверждал, что путинская Россия была фашистской, потому что это "авторитарное государство, управляемое харизматичным лидером, пользующимся культом личности". Очевидно, что эта характеристика нуждается в пересмотре, поскольку Путин отодвинул Россию от этого простого определения в сторону полноценного нацизма.

Этот вывод, несомненно, встревожит многих на Западе и возмутит Путина и его сторонников, но он неизбежно следует из приведенного выше контрольного списка. Таким образом, называть путинскую Россию нацистской — это не оскорбление или унижение, а взвешенная оценка ее сходства с нацистской Германией.

Почему же путинская Россия пошла по этому гибельному пути? Ключевые причины связаны с позорным падением советской империи и последующими экономическими и политическими трудностями — событиями, которые подчеркивают близкое сходство постсоветской России с Веймарской Германией.

И имперская Германия, и советская империя пережили унизительный системный коллапс и последующие экономические трудности, политическую поляризацию и широко распространенную культурную аномию. Веймарская Германия и Россия конца 90-х винили в своих бедах демократов, которые тогда находились у власти, и приветствовали человека на коне, который обещал снова сделать их великими.

И Гитлер, и Путин разрушили демократию и заменили ее собственными формами персоналистического авторитарного правления. Защита своих брошенных собратьев в других постимперских государствах составляла значительную часть их внешнеполитических программ. Гитлер пришел на помощь немцам в Чехословакии и Австрии. Путину нужно было защищать "Русский мир". Как только их власть была консолидирована, они приступили к решению своих центральных национальных вопросов — евреев и украинцев.

Имеет ли значение то, что путинскую Россию можно законно назвать нацистской или протонацистской? Четыре причины думать, что действительно стоит.

Во-первых, важно называть государства своими правильными именами. Несмотря на поллианистские взгляды, которых некоторые западные политики все еще придерживаются в отношении Путина и его режима, им следует понимать, что, по сути, они извиняются за нацизм и копируют пронацистские позиции Чарльза Линдберга, Генри Форда и немецкого Бунда.

Во-вторых, сходство позволяет предположить, почему Путин категорически настаивает на том, что Украина является нацистским государством. Он не просто повторяет советскую практику. Он отвлекает внимание от себя на своего смертельного врага.

В-третьих, сравнение с Гитлером показывает, почему ожидания завершения войны с Украиной путем переговоров неуместны. Если Путин — родственник Гитлера, мы знаем, что он будет использовать любое прекращение огня как передышку для перевооружения и возобновления своего нападения — на Украину, а затем дальше на запад и север.

Наконец, есть потенциально хорошие новости. Нацизм рухнул, и его вариант, предложенный Путиным, скорее всего, пойдет по стопам Гитлера. Большой ошибкой Гитлера было нападение на СССР. Задача Путина заключалась в нападении на Украину и, как следствие, на Запад. Мания величия заставила обоих откусить больше, чем они могли прожевать. Они проиграют, потому что рано или поздно Запад будет вынужден отказаться от своих иллюзий об умиротворении и вступить в борьбу с Россией. Единственный вопрос заключается в том, какая часть Запада будет уничтожена в ходе этого процесса.

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