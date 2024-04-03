Что делать с Россией после Путина: как отучить империю от привычки расширяться

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Те, кто анализирует действия России, расходятся во многих вещах, но самое важное различие касается их интерпретации причин продолжающейся агрессии России. Одна сторона утверждает, что виноваты российская история и политическая культура — или, говоря проще, причиной российской агрессии являются уникальные российские особенности. Другая сторона утверждает, что причины не являются исключительно российскими, а типичны для поведения определенных типов государств, режимов, обществ и лидеров.

Неудивительно, что историки России и Украины, как правило, попадают в первый лагерь, а политологи, занимающиеся сравнительным подходом, — во второй. Неудивительно и то, что первый лагерь не видит простых решений по нынешнему поведению России именно потому, что оно является всего лишь продолжением вековой модели российского поведения, вдохновленной неизменной русской душой.

Ведь нации и культуры не могут просто вырваться из всеобъемлющих цепей своей истории и культуры просто потому, что это было бы им выгодно, особенно если они действительно верят в свою духовную уникальность.

Напротив, социологи зачастую более оптимистичны в отношении перспектив перемен в России. Другие страны отказались от многовекового авторитаризма, так почему бы это не сделать России? Это может быть нелегко, но это, безусловно, возможно, при наличии правильного набора мер и при соответствующих условиях.

Германия Вильгельма стала Веймарской Германией, которая стала нацистской Германией, которая в конечном итоге превратилась в демократическую Германию. Почему бы русским, которые считают себя уникальными, как это делали немцы, не отказаться от своих навязчивых идей и не стать заурядной нацией?

Итак, кто прав? Увы, обе точки зрения верны, и именно поэтому нет простого ответа на проблему российского империализма.

Рассмотрим следующие два контрфакта. Во-первых, представьте, что завтра Путин и его режим исчезнут. Прекратится ли стремление России к расширению автоматически? Нет. Приведет ли это стремление автоматически к империалистической политике? Вероятно, нет, но опасность будет существовать всегда, пока российская политическая культура останется империалистической.

Привычка Кремля решать вопросы силовым путем кажется неистребимой Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Во-вторых, представьте, что завтра империалистическая политическая культура исчезнет, ​​а все остальное останется прежним. Вывел бы Путин свои войска из Украины и отрекся бы от империализма? Конечно, нет. Будет ли он продолжать свою геноцидную войну и, возможно, распространять ее на страны Балтии, Молдову и Польшу? Очень вероятно, что да, хотя, возможно, не сразу.

Таким образом, Россия страдает от двух взаимоусиливающих синдромов: империалистической политической культуры, которая продвигает империализм, и империалистического неонацистского режима, который продвигает империалистическую политическую культуру посредством принуждения и пропаганды.

Как можно разорвать этот порочный круг? Поскольку российская история — это история империализма и имперской политической культуры, разорвать этот круг будет непросто. В идеале, Россия должна была бы потерпеть унизительное полное поражение в войне против Украины. Поражение дискредитирует режим и его политику — и начнет разрушать культуру, которая сделала войну возможной. На ум приходит пример нацистской Германии: полное поражение разрушило нацистский режим, но не политическую культуру, на изменение которой потребовалось еще три десятилетия.

Если не считать полного поражения, частичное поражение может помочь, хотя режим и многие россияне, скорее всего, заявят, что все случившееся — свидетельство двуличности Запада, русофобии Украины, временных неудач российских политиков и крайней необходимости имперского режима и мышления.

Большинство ближайших соседей России понимают, что империалистические наклонности России не исчезнут в ближайшее время. Им придется жить с соседом, который жаждет территории и пытается ее приобрести. Таким образом, вероятность сохранения империализма в российском сознании и политике означает, что, если Запад не желает добиваться полной победы, ему придется довольствоваться лучшим из худшего: сдерживанием.

Соседи России — бывшие советские нероссийские республики — должны быть вооружены в военном отношении и поддерживаться экономически, чтобы служить эффективным санитарным кордоном. Решение легко представить, но, учитывая нежелание Запада тратить ресурсы на решение внешнеполитических проблем, ему придется расставить приоритеты и посвятить свои усилия странам, которые наиболее важны для его собственной безопасности и выживания: Украине, Молдове и Беларуси, которую придется отлучить от России после того, как ее авторитарный президент Александр Лукашенко уйдет из политики. В конечном счете, всем трем странам придется либо вступить в Европейский Союз и НАТО, либо получить достаточное усиление, чтобы сдержать российское нападение.

Но в этой удручающей картине может быть проблеск надежды. Возможно, воспользовавшись примером плохого управления СССР Леонидом Брежневым, Путин быстро превратит Россию в нежизнеспособное государство, общество и экономику, тем самым подорвав ее способность расширяться и выигрывать войны. Возможно, это самое стабильное решение российского империалистического дрейфа: самопреобразование Матушки-России в крикливую банановую республику с манией величия.

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