85% украинцев верят в победу. В чем секрет этого оптимизма и почему его не разделяет Запад

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Кто-то забыл сказать украинцам, что войну против России им не выиграть.

По данным опроса общественного мнения, проведенного авторитетным Центром Разумкова в конце января, целых 85 процентов респондентов верят в победу Украины, и только 8,5 процентов не верят. Цифры довольно одинаковы по всем направлениям: от 78 процентов на Востоке Украины, где происходят все бои и большая часть смертей и разрушений, до 88,5 процентов на остальной территории страны.

Что касается того, когда будет достигнута победа, 20 процентов говорят, что к концу 2024 года, 40 процентов — через один-два года, 14 процентов — через три-пять лет, и 3 процента — через пять с лишним лет.

Еще более поразительно то, что украинцы понимают под победой: 38 процентов считают, "что победой можно считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года". Удивительно, но 27 процентов имеют еще более высокие ожидания и "сочтут победой уничтожение российской армии и содействие восстанию / краху внутри России".

Оптимизм впечатляет: 60 процентов украинцев верят, что они одержат победу к концу 2025 года, а 65 процентов из них имеют максималистское представление о победе.

И не только среднестатистические украинцы с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. То же самое касается и отдельных категорий — например, украинских бизнесменов и женщин. Согласно опросу, проведенному Украинской сетью деловых новостей в этом месяце, "после довольно успешного 2023 года, когда более 70% компаний достигли целевых показателей как по выручке, так и по прибыли, в 2024 году почти 60% бизнеса ожидают определенного уровня роста, причем большинство из них планируют двузначный рост. Большинство фирм уверены, что смогут достичь и этих целей".

Один бизнесмен уловил преобладающее настроение: "Я боюсь войны, только когда смотрю ее по телевизору в Лондоне".

Напротив, европейцы в подавляющем большинстве настроены ошеломляюще мрачно в отношении Украины. Европейский совет по международным отношениям обнаружил, что "европейцы пессимистично оценивают исход войны. В среднем всего 10 процентов европейцев в 12 странах верят, что Украина победит. В два раза больше людей ожидают победы России".

Европейский пессимизм не так однозначно пессимистичен, как предполагает цифра в 10 процентов, поскольку 27—47 процентов европейцев верят, что Украина и Россия достигнут "компромиссного урегулирования" (удачи в этом!), а 19—38 процентов выбрали "ничего из этого" или "не знаю". Тем не менее, даже с такой оговоркой ясно, что украинцы и европейцы имеют диаметрально противоположные взгляды на победу Украины.

Излишне говорить, что многие американские политики и аналитики разделяют западный пессимизм, причем один аналитик недавно заявил в The Hill, что "идея полной победы Украины является бредовой".

Дональд Трамп и Виктор Орбан — два западных символа неверия в Украине

Возникает очевидный вопрос: заблуждаются ли украинцы или ошибаются европейские и американские политики, аналитики и обычные люди?

Трудно спорить с тем, что украинцы оторваны от обычной реальности. В конце концов, они умирают, в них стреляют, их насилуют и бомбят. Два года войны и геноцида должны обострить чувства и уменьшить бредовые ожидания, а не усилить их.

Напротив, очевидно, что подавляющее большинство европейцев и американцев понятия не имеют о том, что именно происходит на Украине. Они смотрят телевизор, время от времени читают статьи или посты в социальных сетях, а затем, преодолев военную усталость, возвращаются к пиву, вину и барбекю. Если кто и заблуждается, так это среднестатистические европейцы и американцы.

Увы, то же самое справедливо и для некоторых политиков и аналитиков. Герои американских СМИ Такер Карлсон и Дональд Трамп и их помощники; премьер-министр Словакии Роберт Фицо; пресловутый венгр Виктор Орбан; лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен во Франции; партия "Альтернатива для Германии"; австрийская "Партия свободы" — и это лишь некоторые — обитают в параллельной вселенной, где Владимир Путин — святой, а Владимир Зеленский — сатана. К счастью, таких людей меньшинство.

Возможно, украинцы настолько отчаялись, настолько напугались ожидающего их зла, что коллективно совершили прыжок в абсурдную веру в то, что они победят, потому что они должны победить. Такой шаг предполагал бы, что население окажется полностью во власти иррациональных эмоций, которые заставляют его видеть то, чего на самом деле нет. Возможно, это справедливо в отношении некоторых украинцев, но уж точно не в отношении 85 процентов. Во всяком случае, свидетельств подобной иррациональности ни в украинских СМИ, ни в разговорах с реальными живыми украинцами нет.

Если украинцы не заблуждаются, значит, они знают что-то лучше, чем мы на Западе. Ведь они прекрасно знают, что Конгресс США де-факто становится на сторону России, отказываясь поставлять оружие Украине. Они знают, что европейцы и американцы скептически относятся к их победе. Они знают, какова реальность на Западе.

Но они также знают, какова реальность в Украине и России. Они знают, что Россия не может выиграть войну, которая будет стоить ей 1000 смертей в день. Они знают, что режим Путина гораздо слабее, чем кажется. Наконец, украинцы также знают, что для победы им нужно всего лишь пережить русских — а они знают, что могут это сделать не из-за какой-то магической веры в стойкость и победу, а потому, что альтернативой "переживанию" русских является уничтожение украинцев русскими.

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