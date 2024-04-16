Шпионы РФ под видом беженцев из Украины попали в Румынию для проведения диверсий, — СМИ

Российские шпионы пытались узнать информацию о проведении национальных и многонациональных учений, присутствии союзников на национальной территории, предоставленной техники и оборудования, а также помощи Украине.

Related video

Российские шпионы оказывались на территории Румынии под прикрытием статуса беженцев из Украины. Об этом говорится в отчете Высшего совета национальной обороны (CSAT), сообщает G4Media.

Шпионы РФ, как указано в документах, укоренялись в ряды украинских беженцев, поскольку властям Румынии трудно было различить тех, кто бежит от войны и кто не преследует другие цели. Фиксировали попытки шпионской сети "получить чрезвычайно важные данные" относительно помощи, которую Румыния предоставляла Украине. Также она хотела получить информацию о военных учениях на румынской территории.

Важно

Шпионы РФ в Европе в обход санкций налаживают поставки для "Ланцетов", — OSINT-аналитики (видео)

В отчете содержатся примеры кампании по дезинформации, в частности, в отношении румынской армии и лидеров страны. В Высшем совете национальной обороны Румынии заметили много уязвимостей, которым подверглось государство в результате деятельности российских шпионов. Среди них — увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи в Украину.

CSAT возглавляет президент государства и который координирует оборонную политику Румынии. В отчете указаны детали деятельности за 2023 год подробно описал основные цели "вражеских" спецслужб, в частности:

попытки информационного проникновения в органы, отвечающие за оборону и безопасность, с разработкой действий по получению интересующей информации;

проникновение в критические коммуникационные и ИТ-инфраструктуры;

сбор информации о мерах, принятых Румынией в контексте войны в Украине, о проведенных национальных и многонациональных учениях, присутствии союзников на национальной территории, предоставленной технике и оборудовании;

подрыв через дезинформацию и пропаганду доверия румын к армии и союзникам, к фактору принятия решений и способности национальной военной институции выполнять свои миссии, путем осуществления действий, связанных с информационной агрессией.

Не исключили и возможные атаки или диверсии россиян на военные транспорты предназначенные для Украины или отечественные технические производственные мощности и оборудование. Среди рисков — кибератаки российского происхождения.

Напомним, 8 марта в СНБО заявили о том, что Германия неоднократно получала предупреждения от Украины относительно шпионов РФ. В ведомстве отметили, что россияне слушают разговоры немецких чиновников, поэтому их шпионов не стоит недооценивать.