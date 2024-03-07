Шпионы РФ в Европе в обход санкций налаживают поставки для "Ланцетов", — OSINT-аналитики (видео)

Россиянин Сергей Ступар работает в Словакии, где договаривается о поставках товаров в РФ в обход санкций, в частности о предоставлении инструментов, которые закупает ZALA AERO (производителей БПЛА "Ланцет").

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Российские паразиты-шпионы в Европе налаживают поставки в обход санкций. На YouTube-канале Molfar опубликовали видео расследования.

Один из шпионов работает в российском МИДе. Другой — делал "откаты" на студентах из Марокко. Третий шпион, уроженец украинского Хуста, сбежал в Израиль и изучает иврит. Россияне пытаются вытягивать страны на сотрудничество с РФ.

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После реформы в спецслужбах шпионы РФ стали как никогда опасными, — The Economist

Россиянин Сергей Ступар работает в Словакии, где договаривается о поставках товаров в РФ в обход санкций. Он также ведет переговоры о поставках инструментов, которые закупает ZALA AERO (производитель БПЛА "Ланцет").

Он работал в Госдуме и был торговым представителем РФ в Чехии. С 2019 года по настоящее время Ступар является торговым представителем в Словакии. С начала войны России против Украины он поехал в Чехию, где вел переговоры с немецкими автокомпаниями о приобретении автомобилей.

Впоследствии Silk Road Slovakia, занимающийся поиском поставщиков. Он говорил о перспективах сотрудничества с учетом условий войны. Как избежать санкций, он говорил также с компанией Masan. Организация занимается оборудованием, которое необходимо для промышленности.

Напомним, 6 марта журналисты The Financial Times сообщили, что РФ создала сеть шпионов большую за времена холодной войны. После депортации сотен дипломатов-шпионов российские спецслужбы трансформировались и стали еще мощнее. С 2022 года военная разведка ГРУ, ФСБ и Служба внешней разведки перегруппировали и обновили свои силы, чтобы повысить шансы на успех в своих операциях. Приоритеты остались такими же, что и до полномасштабной войны, — похищение западных секретов, увеличение разногласий в НАТО и подрыв поддержки Украины.