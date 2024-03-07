Шпигуни РФ в Європі в обхід санкцій налагоджують постачання для "Ланцетів", – OSINT-аналітики (відео)

Росіянин Сергій Ступар працює у Словаччині, де домовляється щодо постачання товарів до РФ в обхід санкцій, зокрема щодо надання інструментів, які закуповує ZALA AERO (виробників БПЛА "Ланцет").

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Російські паразити-шпигуни в Європі налагоджують постачання в обхід санкцій. На YouTube-каналі Molfar опублікували відео розслідування.

Один зі шпигунів працює у російському МЗС. Інший – робив "відкати" на студентах із Марокко. Третій шпигун, уродженець українського Хусту, втік до Ізраїлю та вивчає іврит. Росіяни намагаються витягувати країни на співпрацю з РФ.

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Після реформи у спецслужбах шпигуни РФ стали як ніколи небезпечними, — The Economist

Росіянин Сергій Ступар працює у Словаччині, де домовляється щодо постачання товарів до РФ в обхід санкцій. Він також веде перемовини стосовно постачання інструментів, які закуповує ZALA AERO (виробник БПЛА "Ланцет").

Він працював у Держдумі та був торговим представником РФ у Чехії. З 2019 року по теперішній час Ступар є торговим представником у Словаччині. З початку війни Росії проти України він поїхав до Чехії, де вів перемовини з німецькими автокомпаніями щодо придбання автомобілів.

Згодом Silk Road Slovakia, що займається пошуком постачальників. Він говорив про перспективи співробітництва з урахуванням умов війни. Як уникнути санкції, він говорив також з компанією Masan. Організація займається устаткуванням, яке потрібне для промисловості.

Нагадаємо, 6 березня журналісти The Financial Times повідомили, що РФ створила мережу шпигунів більшу за часи холодної війни. Після депортації сотень дипломатів-шпигунів російські спецслужби трансформувалися та стали ще потужнішими. Із 2022 року військова розвідка ГРУ, ФСБ та Служба зовнішньої розвідки перегрупували й оновили свої сили, щоб підвищити шанси на успіх у своїх операціях. Пріоритети залишилися такими ж, що й до повномасштабної війни, — викрадення західних секретів, збільшення розбіжностей у НАТО й підрив підтримки України.