Після реформи у спецслужбах шпигуни РФ стали як ніколи небезпечними, — The Economist

За словами журналістів, пріоритетне завдання розвідки РФ — підготовка до можливого конфлікту з НАТО. Москва також прагне підірвати підтримку України, викрасти секрети, посилити розбіжності серед країн НАТО і послабити вплив Заходу на "глобальному Півдні".

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Російські спецслужби зробили висновки з прорахунків останніх років, тепер агенти повернулися в західні країни та діють ще небезпечніше, ніж будь-коли раніше. Про це повідомляє британський журнал The Economist із посиланням на новий звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Дослідження RUSI підготували експерти центру Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс спільно з ексміністром оборони України Олександром Данилюком. Свої висновки автори зробили на основі матеріалів, які, як повідомляється, були отримані від російських спецслужб, і документів спецслужб України та ЄС.

Повідомляють, що наприкінці 2022 року перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко очолив "комітети особливого впливу", які займаються операціями проти Заходу. У підсумку, російська пропаганда стала діяти послідовніше. Для прикладу наводиться Молдова.

Посилилися інформаційні кампанії проти європейської підтримки України. У січні соцмережі X (у минулому Twitter) виявили мережу з 50 000 ботів, які щодня поширювали тисячі повідомлень для німецькомовної аудиторії. Французька поліція, своєю чергою, виявила велику мережу сайтів із дезінформацією, якою керували з РФ. Пропаганда була орієнтована на Францію, Німеччину та Польщу.

Телефони під забороною

Після масштабної реформи в російській військовій розвідці (ГРУ) співробітникам частини 29155 (відповідала за закордонні операції, у т.ч. отруєння Сергія Скрипаля) заборонили брати на роботу мобільні пристрої. Тепер використовується стаціонарний зв'язок. Навчають агентів на конспіративних об'єктах, а не в частині. До всього іншого, відмовилися від практики найму співробітників із військовослужбовців. Основна частина нинішніх співробітників без військового досвіду, і це не дає змоги співробітникам західних спецслужб встановити їхні особи.

Спеціальний підрозділ "Служби спеціальних операцій" (в/ч 54654) формує мережу нелегалів. Шпигунів знаходять через підставні компанії, щоб приховати імена. Агентів впроваджують в іноземні необоронні міністерства та приватні організації. Активно працюють з іноземними студентами в російських університетах, студентами із балканських країн, країн Африки та інших держав, що розвиваються. Їм виплачують стипендії. Ведуть вербування і серед росіян, які виїхали за кордон.

Імперія Євгена Пригожина

Спецслужби РФ швидко поділили спадщину, що залишилася після загибелі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув у серпні 2023 року. ФСБ підконтрольні його російські структури, СЗР — медіакомпанії, включно з т. зв. "фабрикою тролів", ГРУ — воєнізовані структури (і ті, що воюють в Україні, і закордонні). Структурам, що діють в інших країнах, минулого року доручили набрати 20 000 співробітників, але план не виконали.

Автори публікації називають як свідчення відновлення активної діяльності російських агентів те, що синові колишнього губернатора Красноярського краю Артему Усу вдалося втекти з-під варти в Італії.

Нагадаємо, що Німеччина розгорнула в Литві батальйон танків Leopard 2A7V.

Також повідомлялося, що якщо РФ переможе Україну, 20 мільйонів українців мігрують.