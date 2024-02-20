Німеччина розгорнула в Литві батальйон танків Leopard 2A7V: які наміри в НАТО (фото)

Західні оглядачі зазначили, що бундесвер відіграє ключову роль у стратегічному розгортанні бойової групи eFP сил НАТО в Польщі та країнах Балтії.

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Німецька армія нещодавно розгорнула в Литві батальйон новітніх основних бойових танків Leopard 2A7V, що стало значним кроком у зміцненні оперативного потенціалу бойової групи NATO eFP Battle Group Lithuania. Цей крок є відповіддю на російську агресію проти України, який підкреслює прихильність Північноатлантичного альянсу безпеці своїх членів. Про це стало відомо з публікації пресслужби бойової групи НАТО в мережі X.

Коментуючи події, оглядачі Army Recognition зазначили, що бундесвер відіграє ключову роль у цьому стратегічному розгортанні, роблячи свій внесок в один із чотирьох багатонаціональних маневрених підрозділів із розширеної передової присутності сил НАТО.

"Ініціатива охоплює три балтійські країни-члени НАТО й Польщу, а бойова група eFP в Литві — це яскравий приклад таких зусиль із колективної оборони", — ідеться в матеріалі.

Із розгортанням Leopard 2A7V бойова група НАТО eFP в Литві оснащена платформою, яка є прикладом вершини бойових можливостей бронетехніки, оскільки німецький ОБТ, підкреслили експерти, — це зеніт сучасних танкових технологій, забезпечуючи критичну перевагу в будь-якому потенційному зіткненні.

Можливості новітнього Leopard 2

Leopard 2A7V — це новітній варіант основного бойового танка Leopard 2, розроблений і вироблений німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann. Ця версія — сьома велика модернізація в серії танків Leopard 2. Позначення "2A7V" вказує на цю версію, а буква "V" іноді інтерпретується як "Verbessert", що в перекладі з німецької означає "покращений".

Танки Leopard 2A7V в Литві

Модернізація охоплює низку вдосконалень, спрямованих на підвищення рівня захисту, вогневої потужності й експлуатаційної універсальності танка, що ставить його в низку найздібніших основних бойових танків у всьому світі.

Танк має поліпшений броньовий захист, використовуючи модульні системи бронювання, які можуть бути адаптовані залежно від вимог, що підвищує живучість проти різних загроз, включно з мінами, саморобними вибуховими пристроями (СВП) та протитанковими системами. Для зниження ймовірності виявлення танка на полі бою використовується маскувальне покриття Saab Barracuda.

Танки Leopard 2A7V у Литві

Значно покращено й вогневу міць — танк оснащено 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L/55, здатною вести вогонь сучасними керованими боєприпасами, що дає йому змогу ефективніше уражати цілі в різних бойових умовах.

Із погляду експлуатаційної універсальності, Leopard 2A7V призначений для роботи в широкому діапазоні умов, від міських районів до бездоріжжя та пустелі. Цьому сприяють вдосконалені тепловізійні прилади й прилади нічного бачення, що забезпечують екіпажу цілодобове підтримання високої ситуаційної обізнаності.

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Мобільність — ще один ключовий аспект, у якому Leopard 2A7V перевершує інші танки. Потужний двигун MB 873 з допоміжною силовою установкою Steyr M12 із генератором потужністю 17 кВт дає змогу розвивати високу швидкість і маневреність на різних ділянках місцевості.

До того ж танк оснащений сучасними системами зв'язку, що забезпечують інтеграцію в мережу на полі бою, що дає змогу поліпшити координацію з іншими підрозділами та командними структурами.

Нагадаємо, Італія планує придбати 132 танки Leopard 2A8, які матимуть кілька локалізованих особливостей. Зокрема, у країні виготовлятимуть електрооптичні датчики, програмну радіостанцію, систему управління тощо.