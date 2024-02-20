20 мільйонів українців мігрують, якщо Росія переможе Україну, – ЗМІ

Більшість міжнародних експертів вважають, що російське вторгнення навіть з імміграційного погляду виявилося гуманітарним кошмаром.

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Можливо, 20 мільйонів українців емігрують, якщо Росія переможе в Україні. Про це повідомляє Forbes.

Міграційні процеси здатні посилитися у разі, якщо війська загарбників досягнуть успіхів. Аналітики звернули увагу на те, що шість мільйонів громадян втекли з України, а вісім мільйонів були внутрішньо переміщеними особами всередині країни з початку вторгнення.

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Як зазначає видання, якщо РФ зараз переможе, понад 20 мільйонів українців втечуть на захід.

"Навіть, якщо виїдуть лише три-чотири мільйони, тягар буде дуже значним. І це лише імміграційні наслідки провалу лідерства США на світовій арені", – йдеться у матеріалі.

З 24 лютого 2022 року, як інформує видання, понад шість мільйонів українців покинули свою країну, понад 270 тисяч з них легально переїхали до Америки. Більшість міжнародних експертів вважають, що російське вторгнення навіть з імміграційного погляду виявилося гуманітарним кошмаром.

Аналітики Forbes вважають, що неспроможність ухвалити допомогу Україні демонструє слабкість влади США. Щойно Палата представників повернеться, бюджетний тиск і терміни стануть пріоритетними, оскільки американські законодавці на початку березня прагнуть вкластися в терміни скорочення федеральних витрат. Це, на їхню думку, витіснить тему України з порядку денного Конгресу і, зрештою, зникне з поля зору.

Нагадаємо, 10 лютого німецьке видання Welt повідомило, що переважна більшість біженців, які виїдуть з України у випадку перемоги Росії, будуть осідати у Західній Європі. Щоб допомогти десяти мільйонам людей, потрібні великі ресурси, тому краще вкладатись у зброю для ЗСУ, щоб такого не відбулося.