"Расизм держустанов": у Норвегії скандал через рішення приймати біженців тільки з України

Муніципалітет Драммена, міста з населенням 120 тисяч осіб, вирішив приймати тільки біженців з України. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Сторе назвав рішення незаконним.

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У Норвегії розгорівся скандал через план норвезького міста приймати тільки українських біженців. Про це повідомляє Barron's.

Прем'єр-міністр і лідер опозиції Норвегії Йонас Гар Сторе напередодні, 14 лютого, засудив рішення Драммена, п'ятого за величиною міста країни, приймати виключно українських біженців.

Муніципалітет Драммена, міста з населенням 120 тисяч осіб, розташованого за 40 км від Осло, проголосував на підтримку обговорюваних заходів у вівторок.

Керівну більшість у раді складають консерватори, праві антиімміграційні популісти, християнські демократи і невелика партія, що представляє інтереси пенсіонерів.

Ухвалене рішення проігнорувало попередження лівоцентристського уряду, а в середу прем'єр-міністр Йонас Гар Сторе назвав рішення незаконним.

"Це не те, що муніципалітети можуть зробити, — сказав він в інтерв'ю громадському телеканалу NRK. — Основна цінність полягає в тому, щоб забезпечити рівне поводження з людьми, які рятуються втечею".

Ерна Сольберг, лідерка опозиційної Консервативної партії, до якої також належить мер Драммена, підтримала такі висловлювання.

За її словами, жоден муніципалітет не може вирішити, що він прийматиме біженців тільки з певної країни, навіть якщо такі вподобання "не є чимось незвичайним".

Якщо рішення не буде відкликано, питання може опинитися на столі генерал-губернатора країни.

Представники Центристської партії також подали скаргу в поліцію на міську раду, звинувативши її в "расизмі держустанов".

Нагадаємо, що в Німеччині без роботи перебуває близько 75% українських біженців.

Також повідомлялося, що деякі біженці в Канаді живуть у наметах. Очікується ще 90 000.