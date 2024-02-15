"Институциональный расизм": в Норвегии скандал из-за решения принимать беженцев только из Украины

Муниципалитет Драммена, города с населением 120 тысяч человек, решил принимать только беженцев из Украины. Премьер-министр страны Йонас Гар Сторе назвал решение незаконным.

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В Норвегии разгорелся скандал из-за плана норвежского города принимать только украинских беженцев. Об этом сообщает Barron’s.

Премьер-министр и лидер оппозиции Норвегии Йонас Гар Сторе накануне, 14 февраля, осудил решение Драммена, пятого по величине города страны, принимать исключительно украинских беженцев.

Муниципалитет Драммена, города с населением 120 тысяч человек, который находится в 40 км от Осло, проголосовала в поддержку обсуждавшихся мер во вторник.

Правящее большинство в совете составляют консерваторы, правые антииммиграционные популисты, христианские демократы и небольшая партия, представляющая интересы пенсионеров.

Принятое решение проигнорировало предупреждения левоцентристского правительства, а в среду премьер-министр Йонас Гар Сторе назвал решение незаконным.

"Это не то, что муниципалитеты могут сделать, — сказал он в интервью общественному телеканалу NRK. — Основополагающая ценность состоит в том, чтобы обеспечить равное обращение с людьми, которые спасаются бегством".

Эрна Сольберг, лидер оппозиционной Консервативной партии, к которой также принадлежит мэр Драммена, поддержала такие высказывания.

По ее словам, ни один муниципалитет не может решить, что он будет принимать беженцев только из определенной страны, даже если такие предпочтений "не являются чем-то необычным".

Если решение не будет отозвано, вопрос может оказаться на столе генерал-губернатора страны.

Представители Центристской партии также подали жалобу в полицию на городской совет, обвинив его в "институциональном расизме".

Напомним, что в Германии без работы находится около 75% украинских беженцев.

Также сообщалось, что некоторые беженцы в Канаде живут в палатках. Ожидается еще 90 000.