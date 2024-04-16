Шпигуни РФ під виглядом біженців з України потрапили до Румунії для проведення диверсій, – ЗМІ

Російські шпигуни намагалися дізнатися інформацію щодо проведення національних та багатонаціональних навчань, присутності союзників на національній території, наданої техніки та обладнання, а також допомоги Україні.

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Російські шпигуни опинялися на території Румунії під прикриттям статусу біженців з України. Про це йдеться у звіті Вищої ради національної оборони (CSAT), повідомляє G4Media.

Шпигуни РФ, як вказано у документах, вкорінювалися у лави українських біженців, оскільки владі Румунії важко було розрізнити тих, хто тікає від війни і хто не переслідує інші цілі. Фіксували спроби шпигунської мережі "отримати надзвичайно важливі дані" стосовно допомоги, яку Румунія надавала Україні. Також вона хотіла отримати інформацію про військові навчання на румунській території.

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У звіті містяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, стосовно румунської армії та лідерів країни. У Вищій раді національної оборони Румунії помітили багато вразливостей, яких зазнала держава внаслідок діяльності російських шпигунів. Серед них — збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж постачання допомоги в Україну.

CSAT очолює президент держави і який координує оборонну політику Румунії. У звіті вказані деталі діяльності за 2023 рік детально описав основні цілі "ворожих" спецслужб, зокрема:

спроби інформаційного проникнення до органів, які відповідають за оборону та безпеку, з розробкою дій щодо отримання інформації, що цікавить;

проникнення в критичні комунікаційні та ІТ-інфраструктури;

збір інформації щодо заходів, вжитих Румунією в контексті війни в Україні, щодо проведених національних та багатонаціональних навчань, присутності союзників на національній території, наданої техніки та обладнання;

підрив через дезінформацію та пропаганду довіри румунів до армії та союзників, до фактора прийняття рішень та здатності національної військової інституції виконувати свої місії, шляхом здійснення дій, пов’язаних з інформаційною агресією.

Не виключили й можливі атаки або диверсії росіян на військові транспорти призначені для України або вітчизняні технічні виробничі потужності та обладнання. Серед ризиків — кібератаки російського походження.

Нагадаємо, 8 березня у РНБО заявили про те, що Німеччина неодноразово отримувала попередження від України щодо шпигунів РФ. У відомстві наголосили на тому, що росіяни слухають розмови німецьких чиновників, тому їхніх шпигунів не варто недооцінювати.